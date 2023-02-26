擴大5G專網應用 仁寶宣布參加MWC

讓世界看見台灣通訊優勢，仁寶宣布與工研院及多家廠商共同組成台灣隊，前進MWC 展示多項5G智慧應用技術，仁寶將展出全球首款基於ARM處理器的5G小型基站，節能效果高達50 ％以上。

仁寶表示，預計在今年MWC亮相的ARM架構的4T4R（4根接收天線、4根發送天線）5G小型基站， 仁寶的 5G ORAN企業專網解決方案也會在MWC展區一併展出，整合DU Inline加速卡，提升天線配置，可提升DU（分散式單元）及CU（中央式單元） 的運算能力，大幅降低處理器的5G運算及功耗，以較低的功耗並增加數據傳輸速率和準確性，滿足5G 網路對更高容量與更廣覆蓋範圍持續增長的需求，讓5G終端設備透過 RU（無線射頻單元） 連接至核心網路，提供給客戶各種不同應用場景的 5G 基站設備解決方案，節能效果高達50％以上。

仁寶自2020年起發展5G智慧應用解決方案，並推出5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器、5G智慧穿戴裝置等，目前的實績包括2021年智慧工廠應用落地，如在日月光高雄首座5G專網工廠中導入MR 眼鏡，運用5G企業專網進行工廠遠端協作及教育導覽，而2022年仁寶也與華電聯網合作，打造全球首創的「5G XR風電虛實整合模擬訓練系統」，讓學員透過AR、VR在虛實整合的模擬案場培訓、加速風電人才培育。

仁寶表示，今年將擴大智慧展演領域的5G專網應用，與高雄市政府和經濟部合作的5G MR無人機競賽，選手飛手戴上VR頭盔，進行夜光LED 無人機競速，觀眾則可以透過MR頭盔以多視角觀賞賽事，智慧醫療應用上則是與資策會、工研院共同發表「5G遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果」，透過5G專網建置、技術支援可行性驗證及應用服務導入，結合遠距醫療超音波影像傳輸系統，促成全台首座跨縣巿5G遠距腹部超音波遙控診療。

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