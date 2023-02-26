愛立信攜手台廠 MWC創新應用亮眼登場

愛立信24日宣布，將攜手台灣及全球夥伴開發5G創新應用，並於27日登場的MWC大會上宣布。其中，愛立信與聯發科聯手發展出毫米波分時多工技術，強調在高話務量的無線訊號涵蓋區，仍能提供使用者優異的上行速度表現。

另一項合作則是在聯發科技的攤位，愛立信與聯發科合作毫米波波束成型技術，在終端使用者進行移動或有大樓阻檔時，仍能提供高速的下行速度表現，加速毫米波的應用發展。

愛立信表示，台灣的5G發展位居全球前段班，愛立信在MWC與眾多台灣通訊產業夥伴攜手合作，從永續網路、創新應用、網路表現三大面展示最新的5G網路演進。其中，愛立信以高效的Massive MIMO 5G產品組合幫助台灣電信商進行網路現代化，降低基地台耗能平均高達33％。 全台第一個5G網路切片商用案例「5G 智慧巡邏車」 也將在MWC中亮相，運用5G 獨立組網（SA）網路切片、人工智慧、邊緣運算等技術，打造全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用案例。

除此，愛立信將與英特爾、微軟合作，在搭載聯發科技通訊模組的筆電裝置上完成動態網路切片測試，並在Windows 11筆記型電腦上展示端到端5G獨立組網網路切片功能，開啟更寬廣的5G設備生態系的可能性。 愛立信新的室內解決方案將在 MWC亮相，解決方案將於 2023 年下半年上市。

今年MWC，愛立信將以「未來科技趨勢」、「5G新商機」、「高效網路建設」、「賦能企業轉型」四大關鍵主軸，攜手台灣與全球夥伴建構「無限連網想像成真（Imagine Possible）」的科技未來，同時展示超過 10 種全新解決方案，其中室內行動連接產品IRU 8850有助於降低總體擁有成本達至多 50％。 最新《愛立信行動趨勢報告》指出，全球5G用戶已超過10億，至2022年底，全球已有235個5G網路，35家電信營運商推出獨立組網服務，顯示5G商用服務已進入新階段。

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