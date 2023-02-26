三星S23上市出現大量拋售潮 網揭內幕

三星旗艦手機S23系列開賣後，預購相當熱烈，但就有網友發現，上市當天在PTT交易版上就出現許多人拋售，還都是全新機，讓他百思不得其解，忍不住PO文發問，對此也有不少內行人揭密，更直言其實iPhone也一樣。

網友在PTT發文「為什麼S23剛上市隔壁版都在未拆拋售」，原PO表示自己實在太好奇，明明S23才剛上市，交易版就出現了許多賣S23 ULTRA的人，而且還都是全新未拆封，贈品也都有附上，看起來不向貪圖贈品，他不解說，後悔的話沒拆封可以直接退掉啊，為什麼還要特別降個2、3,000元在賣？

原PO說，因為過往沒有很關心手機預購，第一次看到這種現象，因此特地PO文請教原因。不少鄉民也紛紛留言：「實際拿到的價格就是比你看到的低」、「iPhone剛上市更多這種現象啊」、「套利啊，不然你以為一堆算來算去的閒人在想啥」、「信用卡就至少3-5%，賣給你可能微賺」、「幾百塊都有人要賺了，更何況幾千塊」、「新上市熱門旗艦機都會有的狀況」。

此外不少內行人更直言：「官網買S23U還沒搶銀行折扣沒算預購禮就回饋7,000多了，你說呢」、「這種超過8成都是去電商搶的啦」、「在MOMO預購回饋至少12,000，降2、3,000賣家還是賺超多」、「在PChome或MOMO買的，購物金回饋加上信用卡回饋就賺飽飽」、「新機41K，回饋10K，賣37K一樣賺爛」、「安卓已經算小case了，iPhone才可怕」。

（中時新聞網 林毅）

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