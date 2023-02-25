AI首重價值貢獻 台廠可望爭取軟硬體商機

聊天機器人ChatGPT迅速爆紅，引發各界對於人工智慧（AI）發展的高度關注。分析師認為，AI已廣泛應用在許多行業，AI應用首重價值的貢獻，無論在硬體或軟體方面，台灣廠商都有機會爭取到相關商機。

分析師王兆立表示，在ChatGPT之前，人工智慧系統AlphoGo於2016年打敗南韓棋王李世石，當時人工智慧的深度學習曾經轟動全世界。

王兆立說，這6年多的時間，AI應用已導入很多行業，如無人工廠，以及嬰兒監視器、安防等領域。手機的應用處理器（AP）是AI最大的應用，利用AI技術提升低照度時拍照的畫質；未來個人電腦、電視、家電及汽車也都會導入AI技術。

王兆立表示，硬體是最上游的部分，也是很關鍵的部分，在這基礎下，不同的創意能夠開創出多元的應用和服務；而半導體及資通訊是台灣產業的強項。

除了半導體晶片等硬體商機外，王兆立認為，台灣業者在AI應用服務方面也有機會爭食相關商機，重點在於能夠創造的價值。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，ChatGPT的推出是AI發展的重要里程碑，不論是技術原理角度或運行條件，均需要訓練數據、模型算法及強大運算力作為支撐，例如繪圖處理器（GPU）等，AI的發展將帶動高階晶片需求上升。

市調機構集邦科技分析師曾冠瑋指出，AI晶片大致分為中央處理器（CPU）、GPU、可編程邏輯閘陣列（FPGA）與特殊應用晶片（ASIC），預期2023年AI晶片可望達500億美元規模。

曾冠瑋說，台灣廠商以製造為強項，晶圓代工廠以台積電為首，因掌握關鍵的先進製程技術，許多AI相關晶片皆由台積電代工。此外，聯電在22奈米及28奈米深耕多年，在低功耗的邊緣AI晶片生產也占有一席之地。