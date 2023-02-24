去年每股賺4.81元 倍力決配息3.8元

資訊軟體廠商倍力（6874）24日董事會通過2022年財報及現金股利。2022年歸屬母公司淨利9,155萬元，每股稅後純益4.81元，董事會通過每股配發現金股利3.8元。

倍力今年1月營收為3.63億元，較去年同期大幅成長218.64％，2022年營收為14.76億元，年增26.7％，營業毛利2.2億元，營業利益1.19億元，年增16％。

倍力去年底才剛掛牌上櫃，目前該公司有三大方向，包括代理產品、顧問服務及自有產品等三大類型。在代理品牌部分，有甲骨文、思愛普、微軟、Quest、HVR等大廠。這部分業績貢獻占9成。

該公司自行研發產品為智慧財務解決方案，協助企業符合金管會的規範在2025年前自編集團財務報表，目前該項業務占營收貢獻5％ ，但是未來兩、三年內的成長力道可以預期，客戶包括有聯強、嘉新水泥、國賓飯店、精技電腦、全家，以及新光三越等企業，目前有280家採用。另外，從代理軟體產品而衍生出來的產品顧問服務，營收比重為5％。

而近來企業紛紛朝向ESG方向發展，因此倍力資訊也投入研發ESG數位化管理系統的研發，其中包括有碳盤查、碳足跡、碳減量模擬等。其中，碳盤查平台「碳管家」已於2023年1月上線。