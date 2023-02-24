台灣之星點頭!遭砍價85億 台台併確定成局

台台併確定成局！台灣之星於24日晚上召開董事會，漏夜通過台灣大所提新的合併價格，台台併確定成局，未來台灣電信市場確定三足鼎立新競局。

台灣大（3045）董事會24日決議，合併台灣之星一案將調降合併價格，由原本台灣大每0.04508股換持台灣之星1股，調整為台灣大0.0326股換持台灣之星1股，以台灣大24日收盤價96.6元計算，調整後的合併金額由原本282億元降為197億元，同時吸收台灣之星虧損，砍價約85億元。台灣之星隨即於24日晚上召開董事會通過台灣大所提新的合併價格。

台灣大總經理林之晨表示，視接下來主管機關審議速度，希望合併時間落在第三季至第四季。

台灣大強調，換股比例調整後，以台灣之星優於其相近同業的用戶數、ARPU以及EBITDA來看，這宗合併案將為台灣大股東帶來更好收益。

台灣大表示，雖然董事會仍認為NCC頻譜附款有悖行政程序法，要求「新台灣大」無償自主繳回重金標得的頻譜，同時要求若不自主無償繳回，明年6月30日前應改以交換或移轉方式處理超頻，但交換與否需視競業意願，實不可控於台灣大，因此窒礙難行。雖 NCC處分使整併成本大幅增加、效益大幅減少，但基於保障台灣之星280萬用戶、2,000位員工權益，並期望雙方網路整併帶來可觀社會資源的節約，同時帶動3G提前退場，更進一步產生巨大公益，因此決議續行合併案。同時，董事會亦責成經營團隊研議是否提起行政救濟。

台灣大也在24日召開法說會，外資法人聚焦提問合併台灣之星進度。至於今年台灣大股利發放時程，林之晨說，將由董事會決定， 大約在4～5月時才會確認。

另外，董事會決定發行總金額不超過65億元、期限不超過10年的無擔保公司債，主要用途為「借新還舊」。

台灣大董事會已通過2023年資本支出128億元，其中電信資本支出50.3億元，5G相關資本支出將較前一年度減少，有線電視9.2億，momo與其他資本支出達68.3億，主要投入於擴建物流中心。

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