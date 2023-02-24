台積電美國廠又有事? 工程師妻揭「十大驚奇」

近日紐約時報披露，台積電美國廠的隱憂，包括員工擔心公司可能偏離研發重心，且台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派等問題，再度成為外界關注焦點。沒想到，周四再有網友在PTT論壇上爆料「台積電美國廠十大驚奇」包括被禁休、沒加班費、台美員工差別待遇、員工餐廳貴又難吃等問題，重砲批評台積電說明會講得很漂亮，實際上並不是如此，呼籲「不要被傻傻的賣到美國還不知道。」

該名發文的網友轉述台積電美國廠眷屬的說法進行爆料，「列出十大驚奇給大家參考一下，希望台灣的GG勇士不要傻傻的被賣到美國還不知道，更希望長官看到後能幫忙改善。」

首先，該名台積電工程師的妻子提到，員工餐廳與員工宿舍的問題，原本的餐點一餐8美元，但難吃到沒人要吃，現在甚至還取消供應，員工宿舍則是跟報導上光鮮亮麗的宿舍完全不一樣，被迫租下隔音差的小公寓，就連排水管都被老鼠咬到不能用，請長官協助處理也都沒下文。

此外，她也抱怨福利金沒有少繳，但台積電美國廠連尾牙都沒有，年終烤肉會甚至還要自掏腰包繳入場費，且地點就是在居住的員工宿舍，竟然還要捐出來當烤肉會的場地。

不僅如此，她還指出，台積電美國廠工程師還被要求上「奇怪的」班表，為了配合台灣時間，在美工程師都是上星期日到四13:00至22:00的班，沒有加班費只有小夜班津貼，但津貼竟然是按照台灣的時薪去計算。

就連「暗黑稅法與匯率」、「稅負平衡」、「申請綠卡」及「公司文化」等問題都被砲轟，她直言，台積電說明會上說得很漂亮，但實際上有明顯落差，說好年終與獎金在台灣發放，最後竟然是發在美國，「每次領薪水都先被預扣20%，匯率在被吃掉3~5%，在美國物價3倍以上的狀況下，真的不知道怎麼活下去。」

文章引起網友們熱烈討論，「真實情況 看過去的學長慘到不行」、「推八卦，這才是最真實的，不易外」、「聽起來很像豬仔欸，要叫積普寨嗎」、「幸好沒被騙去，看來在美國只能好自為之」、「這就是GGer的美國夢」、「大開眼界，台灣人只會欺負台灣人。」文章來源：工程師妻子閨蜜發文

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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