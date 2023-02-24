聯發科去年EPS 74.59元 擬配息76元衝新高

聯發科（2454）公告111年度合併財務報告業經董事會決議通過。111年營業收入5,487.96億元，營業毛利2,709.04億元，營業利益1,267.88億元，稅前淨利1,355.61億元，淨利1,186.25億元，歸屬於母公司業主淨利1,181.41億元，基本每股盈餘74.59元。

董事會決議股利分派。111年度以盈餘分配之現金股利每股62元，並以資本公積發放現金每股14元，共計現金股利76元。

股東會召開日期為112年5月31日，股東會召開地點為新竹科學園區篤行一路1號聯發科技股份有限公司。將增選一名第九屆獨立董事案。

（時報資訊財經內容中心 沈培華）

IC設計廠聯發科去年獲利創新高，每股純益新台幣74.59元，預計每股配發76元現金，同創新高。

隨著手機、智慧裝置平台及電源管理晶片3大產品線業績同步成長，聯發科去年營收與獲利同創新高，總營收5,487.96億元，年增11.2%，歸屬母公司淨利1,181.41億元，增加6%，每股純益74.59元。

聯發科董事會決議去年度盈餘每股配發62元現金股利，另以資本公積每股配發14元現金，合計每股配發76元現金；以聯發科今天收盤價723元計，殖利率約10.51%。

聯發科今天同時發布新聞稿，表示將在世界行動通訊大會（MWC）展示3GPP 5G非地面網路衛星通訊技術，為智慧手機提供雙向衛星通訊功能。

聯發科指出，首批採用聯發科衛星通訊技術晶片的智慧手機由英國Bullitt集團及手機大廠摩托羅拉（Motorola）共同推出，更多終端應用裝置將在今年陸續亮相。摩托羅拉兩款智慧手機defy 2和CAT S75均採用聯發科MT6825 3GPP NTN晶片組，支援Bullitt Satellite Connect衛星通訊服務。

（中央社）

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