富采去年EPS僅0.05元 不配發股利

富采（3714）在法說會前夕公布去年度財報，第四季虧損吃掉前三季獲利，富采2022年獲利僅3,802萬元，年減98％，每股稅後純益0.05元，財報表現低於法人圈獲利估值，富采董事會決議不配發股利。

富采訂於5月31日召開股東常會，除通過去年度決算表冊之外，今年也將改選董事。

富采今（24）日將召開法說會，董事長李秉傑預計將親自出席，公司在法說會前夕公告去年度財報，由於富采第四季營收失守60億元，雖然符合財測預估的雙位數衰退，但由於單季營收銳減8億元之多，加上新台幣升值，富采第四季赤字幅度擴大，換算之下第四季虧損7.52億元，不僅連續第二季虧損，也吃掉去年前三季累計獲利，全年獲利銳減98％，降至3,802萬元，每股稅後純益僅0.05元。

據富采公布的損益表，2022年營收288.78億元，毛利率、營益率呈現雙率雙降，其中毛利率降至17.25％，第四季赤字拖累全年本業（營業利益）轉虧，營益率為負1.61％，財報表現疲弱。

富采集團即將於全台最大觸控顯示展Touch Taiwan展出，本次為富采控股領軍旗下子公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技、葳天科技第三次以集團型式參展。

富采旨在「成為最佳化合物半導體投資平台」，在今年展會中，將大比例展現其於Micro LED終極顯示技術的解決方案，體現台灣供應鏈進入商品化階段的量產實力；元宇宙則結合顯示與感測技術，直接於展場設立體驗空間，讓觀展者實際感受不同技術帶來的未來視界；除此之外，展出也將有別於往年元件的展現方式，將集團發展的核心重點領域融入情境場域中，如：智能座艙、全方位智能感測、商用照明、電力元件等，期望以更實際體驗且富趣味的方式展現技術。

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