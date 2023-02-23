看旺雲端需求 緯穎今年資本支出增至50億

緯穎（6669）繼2022年度營收獲利創高、交出每股賺逾81元的佳績後，面對伺服器產業市場雜音，今（23）日於法說會中，重申對雲端資料中心產業後市需求看增的樂觀態勢不變，預期今年隨著整體雲端資料中心仍有中高個位數年增幅的走勢，公司營運亦將續有成長表現。

另一方面，緯穎為投入研發及從外包轉自製的產能建置／擴增，去年度資本支出已年增3倍、至15億元創高，今年則在反映其對於產業長期成長需求的正面看法，同時因應供應鏈在地緣政治考量下轉向短鏈，並更貼近客戶等考量下預做準備，更再進一步提高至50億元。

緯穎甫於22日董事會中通過，將投入逾135億元增資位於北美及馬來西亞之子公司，其中負責緯穎在北美配銷業務的子公司，在其整體營收比重占達七至八成之高，去年間已增資過4億美元，以因應長短料、存貨倉儲，同時考量利率持續調升等財務操作等資金需求，今年亦為此再度投入4億美元（約合新台幣120.3億元）進行增資。

至於目前正在馬來西亞建廠擴產的步調仍持續依照進度進行中，預計後段組裝產能於今年6月就可以產能開出，另前段的SMT／PCBA產線最快則將於2024下半年建置完成後加入。依緯穎先前產能擴增規畫，預計至2024年總產能增加50％的目標未改變。

在產品技術變化上，緯穎自去年起已配合客戶、陸續有搭載GPU的AI人工智慧運算伺服器產品出貨，雖比重還未突破20％，不過其目前手上和客戶合作開發的新專案中，已有超過五成的新品都是AI應用相關產品，緯穎後續在產品定價策略上也將透過提高產品附加價值，維持價格、利潤之合理性。

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