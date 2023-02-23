中華電挺進MWC 組台灣隊輸出海外

2023年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）將於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納盛大舉辦，中華電信23日宣布，將由總經理郭水義率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管，參加全球最具規模的通訊展會，接軌國際最新的資通訊技術與應用。

郭水義表示，中華電信與台灣產業廣結同盟，在海外市場已有多個5G企業專網、智慧燈桿、跨境物聯網等輸出案例，建立「台灣隊」模式，藉由MWC國際盛會舞台，中華電信今年將於MWC「台灣館」舉辦HAPPY HOUR活動，邀請國際夥伴與台灣產業進行交流，拓展商機。

除此，中華電信將在MWC分別與諾基亞及愛立信簽署5G Advanced／6G合作備忘錄，結合雙方資源與豐沛研發能量，領航台灣5G邁向下一個Beyond 5G新階段，並廣結台灣優勢鏈結國際市場。中華電信2020年5G開台時即與諾基亞、愛立信合作，率先導入先進的「集中式無線接取網路（C-RAN）」組網架構。

郭水義表示，今年MWC聚焦5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達了5G等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息。中華電信這次擴大參與MWC，將廣泛與全球的電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。

中華電信積極推動5G的發展，這次MWC展會將獲SPEEDTEST、Opensignal兩機構頒發多個獎項，讓世界看見台灣名列國際前茅的5G好表現。

呼應今年MWC主題「Introducing Velocity」，中華電信在台灣已快速建構高品質的5G網路，並廣結盟產業夥伴於各行各業推展5G垂直應用，在全球5G即將快速成長之際，將持續致力於把快速發展中的新科技、新應用帶給民眾與企業，領航5G。

延伸閱讀

中華電攜手泰國家電信 拓5G商機

中華電為企業量身打造5G專網 中鋼按讚