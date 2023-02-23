台積電赴美員工爆憂心這2件事 公司回應了

台積電赴美國亞利桑那州蓋新廠，預定明年投產。不過美媒《紐約時報》披露，許多員工擔心台美文化衝突，以及公司領先地位面臨風險；對此，台積電表示，赴美設廠決定有多種考量，包括客戶需求、市場因素與吸引全球人才等，儘管海外設廠成本高，但預期長期毛率利仍可觀。

紐約時報報導，11名台積電員工匿名受訪，部分工程師提到，亞利桑那州新廠混合台美員工令他們憂心。在台灣，工程師工時長、週末還要輪班，他們笑稱自己為公司「賣肝」，但這種犧牲對美國員工可能不太具吸引力。

許多員工還說，台美潛在文化衝突讓部分員工不願外派美國，而且也擔心台積電可能偏離研發重心，使公司的技術領先地位面臨風險。

台積電2020年5月宣布在亞利桑那州設廠蓋5奈米廠，初期投資120億美元，去（2022）年12月加碼到400億美元（約台幣1.2兆元），並在二期工程導入3奈米製程，預計2024年初4奈米晶片投產，2026年投產3奈米晶片。

（中時新聞網 吳美觀）

美國廠爆文化衝突 有人不願外派 台積員工揭4點差異

日前英國經濟學人雜誌才大讚台積電(2330)在中美角力中以微妙的外交方式為自身謀取最大利益，旋即就有美國媒體揪出台積電赴美會遇到的潛在危機。《紐約時報》報導，亞利桑那州廠明年就要投產，但卻爆出有員工擔憂會發生台美職場文化不相容的問題，也因為擔心潛在的文化衝突，導致部分台積電員工不願被外派到美國。

中央社報導，《紐約時報》指出，台積電亞利桑那州廠有望幫助美國朝科技自主邁進，但在部分台積電內部人士眼中，斥資400億美元赴美設廠是糟糕的決定；現在，亞利桑那州廠除了遇到協力廠商成本高、技術人才短缺、管理困難等問題，文化衝突的隱憂也在醞釀。

私募基金柯克蘭資本（Kirkland Capital）董事長楊應超也說，台積電可能是出於政治考量而在美設廠，但這個投資從經營角度來看完全不合理。

《紐約時報》採訪了11位台積電在職工程師，他們以匿名的方式表示，他們擔心台灣高工時、周末輪班的「賣肝」文化對美國員工吸引力不大；在職場倫理上，有3位負責培訓美籍工程師的台籍員工表示，美國員工會質疑上級是否有更好的辦法，台籍員工則會無異議遵循上級指示；另有一位在亞利桑那州廠任職的台籍員工表示，分配多項任務給美籍員工，若他們做不好時，會拒絕任務分派，而非更努力完成；有8人擔心，赴美後要承擔比美國人更多的責任。

對於文化衝突的疑慮，台積電發言人高孟華在一封電子郵件中表示，台積電赴美是基於客戶需求、市場商機、吸引國際人才等多種因素所做的決定。

不過，文化衝突的議題已在網路上發酵，有不少網友在PTT開酸，「台奴就是讚」、「把奴性當日常，可悲」、「本來就是請台灣人過去賣肝的啊…不然幹麼大開綠燈讓人攜家帶眷」、「只要亞洲有高學歷的奴隸阿」、「什麼時候能脫離這種以奴文化自豪風氣」、「米國人是其他人可使喚？誤會大了」、「這種結果不是早就在預料之中嗎？？」。

更有人推測，「美國是要學你的技術又不是拼產能」、「先把你技術拿到手之後，推翻你讓美國人自己當主管」。至於真實情況如何，也要了解美國員工的想法，才能有比較完整的答案。

（旺得富理財網 李澍）

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