大摩評半導體業 護國神山最優選

半導體族群股價普遍回溫，凸顯市場期望不低，摩根士丹利證券此時觀察到，大陸智慧機銷售有待加強、雲端資本支出也遭下修，一旦市場期待的半導體下半年復甦出現閃失，勢將壓抑股價表現，將族群投資觀點由「加碼」降為「中立」，仍以台積電為最優選。

考慮到大陸智慧機需求復甦不如預期，雲端資本支出進一步下降，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻點出，半導體2022年第四季庫存天數攀升到132天，遠高於歷史平均的85天，據此推估，第三季晶圓代工訂單復甦動能可能還是偏弱，甚至不排除台積電可能需要下修2023年全年營收財測的可能性。

摩根士丹利證券說明降評半導體三大原因：一、大摩半導體研究範圍個股今年以來平均漲了20％～30％，「容易賺的錢已經被賺走了。」二、產業評價顯示本益比已經回到14倍的歷史平均水準。三、從市場對相關企業的獲利上調幅度來看，對產業回溫的預期心理已然不低。萬一第三季復甦進度出現任何令市場失望的訊息，都會成為壓抑股價變數。

有鑑於上述理由，大摩判斷邏輯半導體族群目前的報酬風險比漸漸喪失吸引力，強調選股顯得更為重要，且因半導體庫存調整時間也有進一步延長可能，基於裸晶圓報價可能下跌、降評環球晶至「中立」，推測合理股價為500元，對合晶的股價預期由48元下修到44元；另，建議避開智慧機半導體相關的聯發科，以及雲端半導體相關的信驊，二檔高價股的投資評等各為「中立」、「劣於大盤」，推測合理股價估值是649元與1,515元。

儘管摩根士丹利降評大中華區半導體產業觀點，但仍有兩大亮點值得關注：首先，大摩對台積電看好程度，並不因降評產業前景而有改變，相對地，台積電反而因技術領先、定價優勢穩固，持續扮演投資半導體族群的優選股，推測合理股價仍為700元。

其次，「先衰退的族群先復甦」投資題材浮上檯面，鑒於美國PC通路庫存顯著降低，PC半導體廠商迎來部分急單，大摩在降評產業前景看法的大前提下，逆勢升評瑞昱「優於大盤」、聯詠升為「中立」、頎邦升評「優於大盤」，推測合理股價各上調為450元、390元與75元。

延伸閱讀

投信、官股加碼 四大題材股成亮點

逆風高飛 榮剛、頎邦等10檔櫃買扮尖兵

利多助攻 晶華、老爺知等15檔觀光股夯

法人力挺 仁寶、緯創16檔PC概念股看好

看好PC半導體 大摩升評這一家