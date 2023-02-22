全台首個機器人外送員 3月起高軟園區試營運

自主式移動機器人AMR（Autonomous Mobile Robot）在餐廳內送餐，已經不稀奇，機器人走出餐廳，外送到府，已成現在進行式！經濟部技術處補助工研院打造全台第一個機器人外送員「Cubot ONE」，22日與統一超商共同宣布，自今年3月1日起，在高雄軟體園區的7-ELEVEN軟科門市試營運AMR外送服務，園區的上班族不用下樓外出，在辦公室就能輕鬆用手機APP點餐，享受機器人外送員送餐到門口的便利。

經濟部技術處專門委員張能凱表示，近年全球服務型機器人需求高速成長，其中，物流機器人在整體銷售量占34％，預估到2027年，全球物流機器人的市場產值可達到494億美元。

他說，工研院開發的AMR無人智慧物流技術，2022年在高雄大南方展中首度亮相後，經過半年的精進，打造出全台第一個機器人外送員Cubot ONE，並將於高軟園區展開為期一年的試營運。

張能凱指出，Cubot ONE在技術上不但能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄的電梯；在服務上則與foodomo APP實際串聯，一鍵下單，就可外送到園區各樓層。

這次試營運是經濟部繼無人船、無人機之後，為高雄亞灣5G AIOT創新應用落地再添一筆，張能凱期待，此次計畫能為無人智慧物流進行完善的試行，並且未來有機會進行拓展至不同面向如：智慧商店、智慧旅館、智慧餐廳等服務，為民眾帶來更多新的智慧生活的體驗。

高雄經發局長廖泰翔表示，經濟部重視高雄5G AIoT產業發展，選擇高雄作為AMR導航技術及計算能力突破的新技術驗證地點，相信未來不僅能應用在物流與餐飲行業，更是能擴及製造機具、醫療運輸等面向，相信能大大提高生產效率、繼續加速在地產業的翻轉，帶領高雄一步步向智慧城市的願景邁進。

工研院副院長張培仁表示，AMR無人智慧物流技術整合C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術及專利車體設計，打造全台第一個可以在室內、外自由穿梭移動的機器人外送員Cubot ONE，具備「精準領單」、「安全外送」、「跨樓送單」三大特色，能精準接收訂單、執行外送任務，安全地避開行人或障礙物、跨越地形障礙，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送。

統一超商表示，物流、外送需求，在過去兩年快速成長，因應未來少子化、高齡化下人力短縮趨勢，統一超商整合集團資源加入工研院「AMR無人智慧物流技術」計畫，成為全台首家應用「AMR無人智慧物流技術」提供外送服務的零售業者，藉由零售場域與外送平台雙資源的整合與嫁接，提供全新無人式的快商務服務。

統一超商說，全新計畫首波針對辦公大樓的外食族群進行AMR營運測試，串聯7-ELEVEN軟科門市的商品與服務，提供智能外送美食服務，foodomo外送平台也規劃優惠活動，歡迎高軟園區的消費者下載foodomo APP，多多使用Cubot ONE外送服務，讓這項服務獲得更多消費意見回饋與精進，期待明年起正式營運，帶給全民新型態的外送商業模式。

foodomo總經理簡心縈(左起)、工研院副院長張培仁、經濟部技術處專門委員張能凱、高雄經發局專委陳怡良、統一超商協理謝冠宏、以及海量數位董事長施中仁等人，22日共同宣佈全台第一個機器人外送員Cubot ONE，3月起高軟園區試營運。圖／工研院提供

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