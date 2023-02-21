新能源車 全球銷售破千萬輛

據市調統計，2022年全球新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）銷售量首破千萬輛，達到1,065萬輛，年增63.6％。其中，純電動車（BEV）為789萬輛，年成長68.7％，值得注意的是，純電動車兩大巨頭特斯拉、比亞迪市占率消長，雙方差距已收斂至5個百分點。

此外，市調也統計出，插電混合式電動車（PHEV）為274萬輛，成長50.8％。中國和西歐仍為兩大主要市場，但市占率差異再擴大，中國占63％市場，西歐則為29％。

BEV方面，2022年純電動車品牌仍以特斯拉居首，但市占率下滑至16.6％，而比亞迪在純電動車的市占率提高至11.5％，成長主力來自比亞迪低價車款海豚，貢獻約23％銷量，兩者市占落差僅剩5個百分點。

2023年特斯拉和比亞迪市場策略有明顯差異，特斯拉在全球市場進行降價策略。比亞迪則推出品牌「仰望」挑戰高階市場。至於BEV排行榜第四名後的品牌則略有變動，如歐拉、小鵬、Renault掉出前10大；豪華車系BMW則是近年首次進到前10名，銷量翻倍後躍居第九名。

PHEV方面，比亞迪以銷量94.6萬蟬聯冠軍，年成長率高達247％，市占率迅速擴張至34.5％。其他品牌則在市占率上缺乏進展，兩大豪華車系BMW、Mercedes-Benz名次未改變。理想汽車則受惠於產品線擴展使銷量增加，名次提升至第五名。Jeep則因美國銷量成長而位居第七名。另外Volvo、Volkswagen和Toyota銷量和市占率均下滑，2021年仍在第七名的Audi也掉出前十大排行榜。

TrendForce表示，2022年PHEV雖在中國銷量翻倍，但歐洲地區卻呈現衰退，故品牌的策略將是決定今年各區域PHEV銷量的關鍵。TrendForce指出，2023年汽車生產流程逐步改善中，疫情影響也已逐漸退散，消費者對出遊、工作等外出需求上升，有利於汽車銷售，但全球性通膨、利率調升和企業裁員則不利消費者信心。目前觀察汽車市場憂喜參半，但新能源車仍將持續上升，預估今年銷量可達1,451萬輛，年增36.2％。