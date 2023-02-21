台台併是否續行 台灣大24日董事會見分曉

台灣大哥大與台灣之星併不併，將在台灣大24日董事會後見分曉，業界高層推測，雙方結合的利益和動機都遠大過不合併，認為「過程雖很戲劇化，結果應不脫原本劇本太遠」。

國家通訊傳播委員會（NCC）1月18日通過「台灣大併台灣之星」、「遠傳電信併亞太電」兩大電信合併案，附款要求業者以繳回、轉讓、交換等3選項改正超標頻寬。

台灣大哥大董事認為，頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，將於月底前召開正式董事會做出決議，此舉攸關「台台併」是否續行，也牽動電信產業競爭態勢。

電信業高層對中央社記者說，目前看來董事會後的結果就是3種劇本，第一，合併案繼續，但有新價錢、第二，談判破局，兩家不合併、第三，續行審議，他直言，第2個劇本最不可能發生，對台灣大和台灣之星而言，「雙方結合的利益和動機都遠遠大過於合併破局」。

「台台併」一年多前宣布至今，具體現況改變其實只有遠傳和亞太電確定合併，以及NCC要求繳回或處置超額10MHz頻譜，電信高層直言，「遠亞併了，台灣之星更成為唯一選擇」，而NCC要求新台灣大繳回超額頻譜，不至於是決策單位沒預料的結果，只能說董事會出來扮「黑臉」，是一個談判新價錢的過程。

市場盛傳，台灣大要求砍價新台幣200億元，台灣之星認為繳回頻譜成本僅20億元，雙方差距很大，但電信高層表示「事實上談判的數字都不是媒體所寫」，而如果雙方都不想併了，不至於議價消息滿天飛。

他表示，儘管台灣大與台灣之星率產業之先宣布合併，現在又傳出合併案可能破局，「過程可能很戲劇化」，但畢竟是牽涉500多億元的交易案，兩方決策階層還是會訴諸理性思考，「預料結果應不會脫離原本劇本太多」。

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