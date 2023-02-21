淡季不淡 智原Q1營收估較去年第四季成長

智原(3035)今(21)日舉辦法人說明會，儘管首季為傳統淡季，智原仍看好首季營收仍會相較去年第四季成長，其中，IP、NRE(委託設計)有機會續創新高，總經理王國雍表示，ASIC(客製化晶片)的MP(量產)將持續扮演主要成長引擎，上半年將持續成長，存貨調整則預估上半年底就有機會回到2021年的水準，不影響長線成長軌跡。

王國雍表示，智原2022年營收、獲利均創新高，IP、NRE(委託設計)、MP(量產)三大產品線營收也均創下新高，當中最主要動能還是來自於NP。智原去年全年獲利率創下新高，得益於過去幾年的耕耘，儘管去年第二季產業就出現逆風訊號，但智原仍逆勢成長。他表示，智原過去幾年的努力，已經慢慢反映在MP，未來ASIC的MP將扮演主要成長引擎，上半年也會持續成長。

存貨調整部分，王國雍表示，因為2021年晶圓產能實在太緊，當時就有客戶提前下單到2023年，加上拉高安全庫存水位，才會導致現在的存貨問題，預估庫存到上半年底就有機會回到2021年的水準，整體來說，存貨短期會影響量產部分，但不會影響到長線成長軌跡。

展望第一季，儘管為產業淡季，王國雍表示，智原預估單季營收會相較去年第四季成長，其中，IP、NRE第一季仍會繼續成長，有機會續創新高，且上半年也可望創新高，MP第一季則會下降；毛利率因為庫存去化關係，預計會下滑2~3個百分點，若排除提列庫存則會比去年第四季高(去年第四季為47.6%)，相信待後續庫存逐漸去化後，量產毛利率會逐漸提升，但目前風險仍均在可控範圍，目前下半年的市場狀況仍看不清楚，預估要等過2個月左右會比較明朗化。

展望2023年，智原表示，過去幾年在客群及新案皆耕耘有成，獨特的商務模式造就了良好的產品應用及客群結構，也增強了的營運韌性及抵抗景氣波動的能力，讓智原可以逆勢成長。面對大環境的不確定性，智原將持續加強技術研發並與客戶密切合作維持穩健接案，同時積極拓展含金量高的業務，持續為中長期成長努力。

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