AFTEE先享後付年交易額增2倍 今年續火熱

台灣先買後付品牌「AFTEE先享後付」最新發布《2022年台灣BNPL使用行為大調查》，2022年台灣民眾在BNPL的使用率較去年成長超過3倍，且有71％使用者未來將持續使用。隨BNPL接受度攀升，也帶動「AFTEE先享後付」再度交出亮眼成績單：不僅年度交易金額相較前年大幅增長近200％、會員數更飆出近翻倍成長，已突破90萬會員數大關。

「AFTEE先享後付」恩沛科技總經理角元友樹表示，「AFTEE先享後付」提供使用者擁有『最少摩擦的支付體驗』，也透過服務機制建構消費者擁有『高風控意識的消費習慣』，兩者平衡是成就了年度亮眼表現的關鍵。看好台灣市場BNPL熱潮的持續增溫，「AFTEE先享後付」也將持續開拓服務版圖、優化服務機制，此外，透過台灣疫後市場的觀察，未來也將瞄準國人消費需求高漲的海外旅遊市場，將旅遊場景的深化列為重要戰略目標。

《2022年台灣BNPL使用行為大調查》顯示，台灣有80％的使用者使用BNPL偏好「一次性還款」的使用方式，雖然信用卡的使用在台灣相對普及，但消費者仍多半偏好「一次性付款」；且有高比例消費者因考量資安問題，仍會在部分可選擇使用信用卡的消費場景中選擇使用「現金支付」。因此AFTEE先享後付以「可延後支付(Pay Later)」、亦可自由地針對需求選擇一次性或分期付款，加上即時審查(real-time)、消費者無須提供太多個人資訊」的特性，相較其他形式的BNPL，更容易被台灣消費者接受。

英國調查研究公司顯示，全球先買後付市場價值已達1,560億美元，亞太地區更被預測為BNPL成長最快速的市場、台灣BNPL的年均複合成長率更預估在2022～2028年之間達44.6％。面對大好前景，角元友樹表示，大眾使用習慣逐漸建立，不僅助力企業會員數大幅攀升，也帶動知名合作商戶的營運成效迎來增長。例如flyingV在導入AFTEE先享後付之後第一個月，交易完成率即迅速提升超過30％；Dcard 好物研究室更是在導入 「AFTEE先享後付」 後連續三個月期間，「AFTEE先享後付」的站內表現在新客、回訪率、平均客單價等各項指標皆維持正成長，且回訪率在三個月內甚至最高成長3倍之多。

目前AFTEE先享後付除了將強攻大型電商平台的合作深化，從台灣疫後市場觀察出發，也看好2023年旅遊趨勢，AFTEE先享後付在今年度將旅遊產業視為重點戰略目標之一，以今年會員數突破150萬人、交易金額250％成長為目標。

（時報資訊 莊丙農）

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