台積電加持 三星Galaxy S23預購開紅盤

台積電推一把 三星Galaxy S23旗艦機預購開紅盤

三星年度旗艦機Galaxy S23系列3款年度旗艦機 Galaxy S23、Galaxy S23+以及Galaxy S23 Ultra今(21)日預購消費者率先交機，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙受訪時表示，本次在照相功能進化，加上處理器製成MIT(台積電)的加持下，預購成績優於預期，高階Galaxy S23 Ultra占比達75%。

陳啟蒙表示，本次Galaxy S23系列預購符合預期，透過線上商城、三大電商等預購，線上銷售相較前一代增加40%，線下也成長20%，優於先前預估的成長20%。根據預購受消費者回應，對於Galaxy S23系列的相機功能，夜幕攝影、2億像素等照相功能，號稱手機界單影，在星粉消費者族群上非常受到共鳴，另外，他更大方分享，由於這次處理器採用MIT的4奈米製程，也是消費者青睞的主因。

由於本次三星Galaxy S23全系列都搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器，由於今年起高通在先進製程的晶圓產能上，將得到台積電(2330)的全力支持，高通Snapdragon 8 Gen 2處理器的穩定度相較上一代採用三星先進製程的Snapdragon 8 Gen 1有顯著進步，在散熱的問題也有所改善。

以預購比重來看，Galaxy S23 Ultra占比達75%，更勝於先前預期的70%，Galaxy S23+、Galaxy S23則分別為25%、10%，表示在行銷+規格等相符相成，以及以往的Note粉都決定改朝換代下，帶動初期預購開出紅盤的效果，滿足台灣市場對於頂規旗艦的期待，也因此帶動第一時間預購增加。顏色部分，特殊色綠色超過3成、紫色也近3成。此外，1TB容量的預購超乎預期，顯示三星透過品牌+效能的成功操作，還是可以受到消費者青睞。

陳啟蒙進一步談到，長期銷售也可望先前整體預期，即Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23比重分別為65:20:15，其中，綠色的Galaxy S23 Ultra甚至已經缺貨，三星也會持續調整，有看到市場越來越加溫的趨勢。

（時報資訊 王逸芯）