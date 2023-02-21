半導體供>求？兩大產品重現2006年危機

晶片業崩盤難止血！2大產品重現2006年危機 業者痛苦加深

半導體產業面臨供過於求危機，其中記憶體晶片淪為重災區，研調機構最新數據顯示，用於手機與個人電腦的DRAM以及NAND快閃記憶體，這兩項產品價格都創下2006年以來最嚴重的崩潰記錄，令記憶體晶片製造大國韓國2大龍頭三星和SK海力士處境雪上加霜。

根據美國財經媒體報導，TrendForce最新數據顯示，DRAM平均售價去年第四季季大跌34.4%，較去年第3季跌幅31.4%更多，顯示記憶體市況沒好轉反而惡化。至於NAND表現也僅比DRAM好一點，這兩項產品價格暴跌，重現2006年以來最嚴重危機。

報導提到，大多數記憶體晶片製造商包括美光、SK海力士和日本鎧俠，為了應對全球經濟降溫，紛紛都在2022年下半年削減產量，並推遲擴張計劃，但三星卻反其道而行，繼續趁市場不景氣時逆勢投資，其半導體事業今年資本支出有望首度突破300億美元。

該媒體先前預估，記憶體業者包括三星在內，今年整體營業虧損將達50億美元（約新台幣1530億）新高。集邦科技分析師則示警，記憶體晶片這波價格跌勢還沒有看到盡頭，去年崩跌40％後，今年首季恐再跌23％。

（中時新聞網 邱怡萱）