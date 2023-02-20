破紀錄 大立光去年H2配息46元

大立光20日召開董事會決議，將拿出新台幣61.39億元大方配息，感謝股東去年下半年的支持，經董事會決議，去年下半年的現金股利敲定為46元，較上半年配發的現金股利39.5元，多出16.46％，寫下採半年制配息以來的新高，若以全年計，去年度配發的現金股利更高達85.5元。

大立光係於2021年10月25日經董事會決議改採半年配息制，迄今採半年配息制發放股息的次數共計四次，自2021起算，股利依序為31.1561元、39元、39.5元及46元，顯示去年下半年的配息金額已順利拿下改採半年配息制以來的新高。

若與其相對應時間的EPS表現依序為61.69、77.59、78.36、91.15元相對比，自2021起的股利派發率依序為50.5％、50.26％、50.41％及50.47％，此次的股利派發率僅屈居2021年上半年之下。

法人指出，若以去年EPS 169.52元換算，全年的派發率約為50.44％，顯示大立光歷年的股利派發政策，均以5成的派發率作為基準。

除了公布股利外，大立光20日亦在董事會中同步敲定除權息交易日，預計3月19日為除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日發放現金股利，股東會擬於6月7日召開。

大立光去年第四季營收為143.9億元，EPS 30.15元，較去年第三季EPS 61.01元的旺季表現呈腰斬，EPS落在全年的低點，惟去年下半年EPS仍來到91.16元，連帶去年累計稅後純益226.25億元，亦較前年的186.71億元，上揚21％，換算2022年EPS為169.52元，仍小贏前年的139.28元。

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