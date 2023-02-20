迎第二季高需求 TV面板強力喊漲

市調機構公布2月下旬面板報價，在面板廠強力喊漲態度下，「二線電視廠」被迫接受漲價，50吋／55吋電視面板價格調漲1～3美元、65吋／75吋面板調漲2～5美元。TrendForce研究副總范博毓表示，大陸一線電視品牌商提前為618促銷備貨，預期3月份電視面板價格將全面翻揚，整體漲幅可達3～9％，下半年可望重返現金成本。

2023年第一季全球電視出貨量季衰退估將達24.3％、僅達4,199萬台，創下近10年同期新低。中國品牌更受到今年農曆年落在1月、部分訂單出貨提前至去年底影響，導致淡季更淡，使中國品牌第一季出貨衰退幅度超過平均值、達30.6％。

市調指出，第二季中國電視品牌將進入618促銷備貨時期，加上防疫鬆綁預期將有助於活絡中國內需經濟發展。

此外，6月亞馬遜舉辦會員日Prime Day活動，預期帶動第二季電視出貨量達4,564萬台、季成長8.7％，是自2015年後同期成長幅度最高的季度。

去年電視面板出貨受到終端需求驟降，面板價格相繼跌破現金成本，導致面板廠陷入嚴重虧損。面板廠花了近半年的時間，透過低稼動接單生產方式降低虧損，有助於電視產品供應鏈的庫存回到正常水位。供應端隨著面板廠有秩序控制生產，需求端受到市場預期在電視面板價格即將落底，近日中國品牌開始為618促銷展開備貨。雖然國際品牌仍受到歐美市場需求不明確而嚴格控管採購量，但這波加單需求除了中國品牌外，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏，促使非主流品牌2月電視面板價格漲勢確立。

其中，大尺寸65吋嚴重虧損，預期2月面板價格率先反彈2～5美元。中尺寸50吋和55吋受到LGD去年底產能收斂，供應更加集中和緊縮，2月同步上漲1～3美元。由於目前主流品牌需求仍低迷，因此和面板廠在2月漲價一事尚未達成共識，使得市場首次出現「非主流品牌領漲」的現象。

時序進入3月後，預期中國品牌持續進行618以及北美亞馬遜Prime Day促銷備貨下，此舉將帶動全尺寸電視面板價格上漲。32吋到55吋面板漲幅估計達3～5％，65吋面板漲7～9％。預期這波價格大幅調升，電視面板價格有望於下半年電視旺季備貨前重返現金成本水位。

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