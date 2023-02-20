陸品牌廠備貨啟動 非主流電視面板起漲

根據TrendForce調查顯示，2023年第一季全球電視需求受到淡季需求衝擊，出貨量季衰退高達24.3%，僅達4,199萬台，創下近10年同期新低。雖然品牌出貨表現不佳，中國品牌更受到今年農曆年落在1月，因此部分訂單出貨提前至去年底，導致淡季更淡，使中國品牌第一季出貨衰退幅度超過平均值，達30.6%。

TrendForce指出，第二季開始中國品牌將進入上半年大型電商促銷618備貨時期，中國於去年底開始實施防疫新措施，預期將有助於活絡今年中國內需經濟發展，品牌將同步大舉進行促銷盛事，加上6月Amazon如期舉辦會員日Prime Day的活動，預期會順勢帶動第二季電視出貨量達4,564萬台，季成長8.7%，是自2015年後同期成長幅度最高的季度。

2022年9月面板廠為了減少營業損失開始進行大幅度的減產，讓面板價格一度止跌小幅反彈。然而去年第四季電視品牌促銷備貨已進入尾聲，使得漲勢僅短暫維持兩個月。但去年全年電視面板出貨受到終端需求驟降，面板價格相繼跌破現金成本，導致面板廠陷入嚴重虧損。面板廠花了近半年的時間透過低稼動接單生產方式降低虧損的同時，有助於電視產品供應鏈的庫存回到正常水位。

供應端隨著面板廠有秩序的控制生產，需求端受到市場預期在電視面板價格即將落底，近日中國品牌開始為618促銷展開備貨。雖然國際品牌仍受到歐美市場需求不明確而嚴格控管採購量，但這波加單需求除了中國品牌外，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏，促使非主流品牌2月電視面板價格漲勢確立。 其中，大尺寸65吋嚴重虧損，預期2月面板價格率先反彈2~5美元。中尺寸50吋和55吋受到LGD去年底產能收斂，供應更加集中和緊縮，2月同步上漲1~3美元。由於目前主流品牌需求仍低迷，因此和面板廠在2月漲價一事尚未達成共識，使得市場首次出現非主流品牌領漲的現象。

時序進入3月，中國品牌持續進行618以及北美亞馬遜Prime Day促銷備貨下，此舉將帶動全尺寸電視面板價格上漲。32吋到55吋漲幅來達3~5%；大尺寸65吋漲7~9%。預期這波價格大幅調升，電視面板價格有望於下半年電視旺季備貨前重返現金成本水位。

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