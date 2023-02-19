電信業誰是老三？台台併動見觀瞻

台灣大哥大24日法說會 台台併成局與否 動見觀瞻

台灣大（3045）將於24日舉辦法說會，據了解，同日台灣大將召開董事會，討論台灣大合併台灣之星一案，包括合併案是否繼續走下去，以及合併金額如何調整。

台台併成局與否，牽動台灣整體電信市占版圖由五家變三家或者五家變四家，動見觀瞻。市場人士分析，台灣大若不合併台灣之星，目前台灣大現有721萬行動用戶、市占排名第二，將落後遠傳合併亞太電信之後的「新遠傳」用戶922萬，排名落後至第三，且用戶差距將達200萬。

雖然業界普遍認為，台台併成局的機率仍高，不過，台灣大對於NCC要求台灣大需於2024年6月30日之前繳回、交換或移轉1GHz以下10MHz超標頻譜，認為實務上窒礙難行，加上台灣大可能擬對台灣之星提出調降收購價格，以目前雙方對於調整合併價格出現不小落差情況下，台台併能否順利成局?考驗雙方大股東的智慧，也是目前電信市場最受關注的議題。

台灣大1月自結合併營收148.1億元，年成長5％，EBITDA為28.9億元，營業利益14.2億元，稅後淨利8.4億元，稅後EPS為0.30元。

外資法人除關注合併案後續發展，5G發展仍然是目前電信產業發展之主軸，中華電信截至2022年12月為止，5G用戶數244.7萬，2023年5G用戶滲透率將較前一年增加10個百分點，市場推估落在滲透率35%左右，遠傳電信截至去年底的5G用戶數177.9萬，亦以5G滲透率2023年挑戰40％為目標。台灣大根截至去年底的5G用戶數為150.4萬。

台灣大2023年資本支出127.93億元，其中富邦媒電子商務相關資本支出為68.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路，台灣大的電商資本支出亦首超過電信資本支出，約落在59.63億元。