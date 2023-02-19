AI界的iPhone來了 這些產業皮皮剉

生成式AI取代人類工作，已是現在進行式

ChatGPT對於產業的衝擊，被Nvidia執行長黃仁勳喻為「AI界的iPhone時刻」，可以預期對產業的大翻轉即將到來。生成式AI可以依指令，創作出文章、圖片、論文、程式。在此同時，許多企業的行銷、小編、廣告文案、媒體人士，都在擔心自己的工作會不會有一天被AI所取代。

其實，AI取代部份工作已經是現在進行式。舉例來說，微軟將ChatGPT納入文書軟體，可以幫忙做會議摘要。微軟推出的GitHub Copilot，利用AI幫忙寫程式，其中有46％的程式是AI幫忙寫的，工程師撰寫程式的總體效率可提高55％。

在日本上市的AI公司Appier，利用生成式AI可以為客戶挖掘更多有效關鍵字，補足行銷人員思考不及之處，有趣的是，AI關鍵字助攻下，廣告效益明顯成長2～3成。提供給客戶的行銷文案，以往只有2～3個版本，在AI的幫助下，可以一口氣提供十來個，讓客戶挑選。

又比如LINE這家社群平台，全台灣有241萬企業使用其官方帳號，利用此帳號推播新品及促銷方案，維護客戶關係。LINE未來會利用生成式AI的技術，自動生成廣告及行銷文案。簡言之，使用官方帳號的企業，連小編或行銷人員都可以外包給AI。

知名調研機構Gartner就指出，2025年時，生成式AI所產製的內容，會占整體內容的10％。

以雲端服務和AI為定位的iKala愛卡拉，其執行長程世嘉上週在一場AI論壇中則是表示，根據創投紅杉資本預測生成式AI成熟的時間表，AI要趕上人類創作內容的能力，大約是7年的時間。但程世嘉預言「只會提前、不會延後」。

AI專家、創新工場董事長李開復就表示，AI 1.0至2.0的最大差異在於，AI從感知智慧，躍進為認知智慧。具備了語意溝通能力，有愈來愈高的理解和表達能力。Appier創辦人游直瀚表示，過去使用AI，可以優化流程，幫助企業決策，未來生成式AI則是可以產出內容。

有學者表示，2023年時，AI所衝擊的是文字生成，到了2025年時受衝擊的產業可能會遍及影視、建築及設計等等。

簡立峰：AI不能取代人類創造力，李開復：愛與同理心無法取代



ChatGPT生成式AI的問世，引發了不小的失業恐慌。Google台灣前董事總經理簡立峰就表示，AI可以創作很多東西，但不能取代人類的創造力。創新工場董事長李開復也強調，愛與同理心是無法取代的。

AI專家、創新工廠董事長李開復在他的臉書，不諱言提到有20種的職業，有被AI取代的可能性，例如電話行銷及銷售人員、生產線的質檢員、出納及收銀員。

他也預告，看似金飯碗但卻危機四伏的工作包括有，銷售與市場研究人員、保險理賠員、保全人員、消費者貸款受理人、財經和體育記者、記帳員與財務分析師、專業投資人員、放射科醫生等。

李開復也分析，未來「高枕無憂」的工作，比方說，心理醫生、治療師、醫療護理人員、AI研究員及工程師、小說作家、老師、律師、具領導力的管理者等。

李開復及簡立峰不約而同指出，AI雖能創作但不具有創造力。李開復則更直指，AI沒有「同情」、「關愛」等感受，也不具備非結構化空間所需的靈巧性。

Appier創辦人游直翰則認為，大家不妨將AI視為一個好的助手，一個新的同事，讓AI幫助你的工作做得更好，把想法變得更多元，「但不要忘了，需要你去領導他，讓他變得更好」。