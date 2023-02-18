台灣大2/22開賣SONY PlayStation VR2

看準遊戲玩家人口成長，以及元宇宙和AR/VR等沉浸式體驗發展潛力，台灣大哥大旗下品牌「OP響樂生活」新支線「OP遊戲玩家套裝」，18日宣布將於2月22日起全台電信獨賣SONY PlayStation VR2（下稱PS VR2）。

「OP遊戲玩家套裝」提供PS VR2三款新組合，搭配台灣大5G指定專案，VIP用戶續約專案價最高再折5,000元。網路門市申辦「OP遊戲玩家套裝」搭配5G 999元（含）以上資費，加碼送momo幣1,000元，免登記再抽萬元平板與myfone購物1,000元電子禮券。使用台灣大「Open Possible聯名卡」到直營和網路門市刷卡綁約購機，最高享3.5％現金回饋，繳納台灣大電信費則每月最高享5.5％現金回饋。

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔表示，「OP響樂生活」串聯網路、內容、設備與服務，解決用戶面對3C不知如何選擇的痛點，升級沉浸式娛樂體驗。繼首波打造「OP影音劇院套裝」後，去年12月再開啟全新支線「OP遊戲玩家套裝」，陸續為用戶帶來Logitech G CLOUD雲端遊戲掌機、PS5遊戲主機，以及即將在全台電信獨賣的PS VR2次世代虛擬實境頭戴裝置，結合台灣大獨家影音和雲端遊戲內容、優質網路服務及完整銷售通路，將引領玩家啟動超沉浸體驗，讓娛樂享受極大化。

PS VR2提供4K HDR、110度視野，以及注視點渲染技術，呈現高擬真視覺體驗；眼動追蹤功能可偵測眼睛的動作，讓玩家能夠以逼真的全新方式進行更直觀的互動。PS VR2結合眼動追蹤、頭戴裝置回饋、3D音訊及創新PS VR2 Sense控制器，營造出令人難以置信的沉浸感，隨著所有功能進化，將為玩家創造身歷其境的互動，並以體感更強烈的方式暢玩遊戲。

PS VR2需搭配PS5主機使用，首發遊戲將逾30款，包括《地平線 山之呼喚》、《跑車浪漫旅 7》、《Resident Evil Village》等熱門大作，結合PS VR2走入超乎想像的虛擬世界。尤其推薦 25到44歲年輕世代，更適合下班後玩PS VR2。

台灣大「OP遊戲玩家套裝」針對不同族群，量身打造三款全新組合，本身擁有PS5主機，希望進一步升級沉浸式遊戲體驗的玩家，「OP遊戲玩家套裝」提供「PS VR2」及「PS VR2《地平線 山之呼喚》加PlayStation點數卡1,000點」兩款組合供選擇。想一次入手PS5及PS VR2的玩家，則推薦「PS5 《戰神：諸神黃昏》+PS VR2《地平線 山之呼喚》加PlayStation點數卡1,000點」，並附上《戰神：諸神黃昏》以及《地平線 山之呼喚》數位版下載序號卡。

申辦台灣大5G指定專案，即可直接無痛帶走市價21,480元的「PS VR2《地平線 山之呼喚》組合包」。另外，市價40,860元的「PS5 + PS VR2雙機同捆究極套裝」組合，搭配5G指定專案，也只要4,870元就能帶回家。

myfone購物則提供PS VR2／VR2組合包，購機登記抽萬元平板、myfone購物1,000元電子禮券，使用「Open Possible聯名卡」享最高7.5％現金回饋。

申辦台灣大5G指定專案搭購「OP遊戲玩家套裝」，除了有超值優惠專案價，再送1個月MyMusic和MyVideo免費，以及GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費體驗，台灣大更獨家提供「mo幣多」好康，每月在momo購物網消費滿額，最高回饋750元momo幣，繼續在momo購物網添購更多SONY遊戲。另外，加掛Disney+專案再享請你看一年Disney+，第二年最低月付99元起（原價270元／月）的好康。

台灣大用戶申辦「好速加掛」專案，最低月付只要749元，即可享高速家用光纖1Gbps吃到飽及每月5G傳輸量優惠25GB，出外還有5G行動飆網，還可享1,000元 momo幣。成為「好速」用戶後可創建「好速省到家」群組擔任省長，並邀請二等親內家人加入擔任「陪省員」，「陪省員」申辦5G行動專案，最高每人可享250元的月租折抵優惠，群組內最多可加10筆門號，全家最高年省萬元。

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