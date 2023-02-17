iPhone賣不好? 內行爆蘋果下修投產晶圓量

蘋果（Apple）是先進晶片的大客戶，晶圓代工龍頭台積電作為最大供應商，訂單與蘋果產品銷售狀況高度連動。近日有爆料指出，蘋果再度調整投產晶圓數量，調幅不小，總共12萬片晶圓，包括N7、N5、N4和部分N3產線。

根據IT之家報導，此前諸多消息傳出，蘋果將是今年台積電3奈米製程唯一的大客戶，然位於台灣且掌握半導體產業第一手消息的知名爆料人士「手機晶片達人」17日透露，蘋果再度下修投產晶圓數量，且此次調整幅度不小，共12萬片晶圓，包含N7、N5、N4和部分N3等產線。

報導指出，根據先前爆料和流傳消息，蘋果今年將推出的iPhone 15 Pro／Pro Max系列新機，預計將採用台積電最新3奈米製程技術所製造的A17晶片，至於M2 Ultra／M3可能也會使用。

觀察目前產品，蘋果A14、A15晶片分別採用台積電N5製程，以及5奈米加強版的N5P製程，A16則採用N4製程；M1系列晶片則採N5、N5P，M2系列用第二代5奈米採用N4製程。

此外，手機晶片達人所說的N7，報導稱明顯是Studio Display顯示器和iPad 9使用的A13晶片，這款目前需求不高。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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