月燒逾300萬美元 ChatGPT「錢」途未卜

「ChatGPT」這款聊天機器人的爆紅吹皺「生成式AI」（Generative AI）界的一池春水，成了科技界的顯學，不只讓科技界的巨頭先後投入這個新開發出來的市場，以搶占話語的主導權，以及市場的領先地位，還有更多的是想要蹭此議題的熱度，從中分一杯羹的手法更是光怪陸離，這鼓旋風也吹向普羅大眾而為之瘋狂，不只是各種討論與應用，更成為股民炒作的題材，一發不可收拾，只是，這項技術真有那麼神奇？是名符其實？還是言過於實？經過一段時間的冷卻，或可回歸理性的討論它真實的情況，取得較貼近現實的認知。

近期投資市場最熱門的話題就是ChatGPT了，各種AI、ChatGPT概念的訊息鋪天蓋地，這場由OpenAI開啟的AI盛宴，一路從大洋彼岸燒到此岸，連台灣也宣布要推出台版的ChatGPT，似乎AI已經離我們的生活越來越近，不搭上這個熱潮就落伍了。

美中科技界 強爭出頭不落人後

新創公司OpenAI去年11月發布ChatGPT後短短2個月其活躍人數上看1億人次，吸引微軟直接把手伸了進來，耗資百億將這項技術整合到自家Bing搜尋引擎及Edge瀏覽器中；而在AI領域鑽研許久的蒐尋引擎霸主谷歌也隨即公開自家的AI聊天機器人Bard；大陸則由百度開出第一槍，宣布「文心一言」（ERNIE Bot）的AI大模型新項目，接著有更多的科技企業宣布要投入相關研究，或計劃投入相關領域；台灣自然也不落人後，國科會宣布預計在年底推出台灣版的ChatGPT。

但到目前為止，真正能夠有成品推上檯面讓人見證的，只有微軟整合ChatGPT到自家產品，以及一亮相就出糗的Google Bard，其餘都還只是在「只聞樓梯響」的階段。

人家吃麵你喊燒 蹭熱度沒有極限

這股從美洲大陸刮起的AI炫風，不只在大洋彼岸的大陸企業跟得緊，股民們更莫不躍躍欲試，各種AI概念股紛紛設法搭上順風車，股價應聲大漲。農曆春節後，大陸各種ChatGPT概念股炒翻天，海天瑞聲、雲從科技的股價8個交易日翻倍，漢王科技則是連續拉出7根漲停，股價飆漲超過100％，而大陸最大問答網站知乎的股價也一度創下歷史新高，其他包括夢網科技、360、因賽集團、初靈資訊、鴻博股份等，也都搭上這班上漲的列車，大盤指數下跌，ChatGPT概念股逆勢上漲的情況更是屢見不鮮，而據統計，農曆年後的13個交易日，ChatGPT概念股累積漲幅超過200％。

這樣的炒作的風潮引起大陸相關單位的高度關注出手提醒，包括海天瑞聲、雲從科技、漢王科技、鴻博股份、格靈深瞳、開普雲、初靈資訊、浪潮資訊等，都收到監管工作函，認為其股價漲幅異常，已對其進行重點監控，要求公司說明經營情況。

受到監管關注的企業也發出公告「自清」，表示自己「並未進行大型通用模型的研發與訓練的投入」，「現階段不具備提供ChatGPT相關產品和服務的條件和能力」，更多的公司則是強調「未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入」，「公司的技術與ChatGPT沒有關係，公司也沒有涉及ChatGPT」，有的公司還出面呼籲「整個AIGC領域的發展速度和階段性效果需要冷靜分析，避免短期盲目過熱」。

不止於此，中國官媒《證券時報》也發表文章，指雖然一些科技概念股已成功上市，但很多想法是根本還沒商業化，需要更多時間來證明其功效。有些民眾在虛假概念上投機，誘導其它投資人然後再來養套殺。最後，許多上車的股民也痛不欲生，盲目追逐本地 ChatGPT 概念股將帶來風險。

新進財富密碼 陸中間商月入過萬

ChatGPT的魅力讓大陸民眾躍躍欲試，但網路限制讓許多人不得其門而入，也因此使代問、代註冊生意近日爆紅，一小時收入甚至可超過人民幣（下同）1萬元。

目前大陸用戶在註冊、登入ChatGPT都有一定限制，帶動這種遊走灰色地帶的商機竄起。新京報報導，近日包括微信公眾號、淘寶、閑魚平台上，都能看到商家代問代註冊ChatGPT的生意，許多銷量都破萬，甚至有商家推出包月、會員等模式，收費相當可觀。

報導指出，曾在8日觀察一家名為「ChatGPT小店」的商家，當中「ChatGPT帳號註冊」服務收費有1.68～23.58元等四種不同價位選項，在下午2點至3點一小時時間，該商品銷量就從月銷逾4萬提升至逾5萬，反映一小時內該商品可能銷售逾1.68萬元，甚至可能逾20萬元。

此外，還有一個名叫「ChatGPT在線」的微信公眾號，只提供免費的4次對話，之後就要充值才可使用，還推出9.99元(人民幣，下同)/20次、99.99元/1300次、199.99元/3000次、999.99元/無限次的套餐供用戶選擇，但報導指出，聯繫公眾號背後公司，對方表示公司早已註銷，不清楚相關業務。而實際操作發現，許多主打使用ChatGPT的微信公眾號並無法正常使用。

成本高昂 ChatGPT「錢景」未卜

再多的炒作題材，最後都還是要回歸到產品本身。據華爾街日報報導，全球有超過10億人的工作可以從ChatGPT中獲得幫助，這10億人的潛在用戶，每人每年交200美元的使用費，就是2,000億美元的市場規模。

在預期未來會有龐大的利潤前景下，是不斐的成本投入。按國盛證券估算，類ChatGPT大模型的訓練成本，一次就要燒掉200到1,200萬美元，僅每日電費也高達5萬美元；摩根士丹利的分析甚至認為，ChatGPT每生成一條資訊都可能會花掉Open AI 2美分，這大約是Google搜索查詢平均成本的七倍。

根據美國馬里蘭大學（University of Maryland）專精人工智慧領域的資工系副教授戈德斯坦（Tom Goldstein）以日均100萬用戶為基礎估計，ChatGPT的每日可能要燒掉10萬美元、每月300萬美元，而自去年12月至今，訪問用戶已達上億，估計營運成本會增加數倍。此前美國《財富》也報導過，OpenAI在2022年的淨虧損總額為5.45億美元。

OpenAI目前正面臨ChatGPT等產品如何獲利的壓力，今年2月初，OpenAI宣布推出每月20美元的ChatGPT PLUS服務，並預估可在2023年營收2億美元，雖說這個金額與其成立至今投入的研發資金相比，實在杯水車薪，但總歸是踏上變現之路；未來，OpenAI還計畫將推出各種差異化方案，像是企業版、低成本版等收費方案，有興趣的用戶可以持續關注。

ChatGPT在短時間內吸引眾人使用，但到目前為止，無論是在技術上、或是商業模式上，ChatGPT的未來仍充滿不確定性。

有話老實說 AIGC還早還早

對於這股突如而來的風潮，「始作俑者」們也提出示警的言論，Google母公司 Alphabet董事長John Hennessy指出，發布聊天機器人Bard的目的是為了表明公司已有和 ChatGPT 類似的 AI科技，但生成式人工智慧距離成為對更廣泛公眾真正有用的工具，可能還有一段時間。

他強調，Google早前已經擁有AI處理自然語言的技術，但這種技術還不夠成熟，無法開發出一個可以實際應用的產品，Google不想推出一個不成熟的產品，它可能會給出錯誤的答案，甚至是一些有毒的資訊，這是整個產業現在還需要克服的難題。

OpenAI執行長Sam Altman在接受Forbes的專訪中提到，ChatGPT仍處於非常早期的階段，距離完美的人工智慧還有很長的距離，許多公司也有類似的語言模組，人們對於什麼時候實現AGI不會達成共識，這會是一個緩慢起飛的過程。

他提到，雖然Google和其他實驗室不打算公開，但他認為提早公開能夠讓社會看見人工智慧能夠帶來什麼好處，同時也可以讓大家看到人工智慧的壞處和它的限制，這樣才能讓人類社會跟人工智慧共同成長，而不是陷入無知的恐懼中。

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