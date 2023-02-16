台灣半導體業今年產值 衰退恐高於全球

台灣半導體產業協會（TSIA）公布2022年台灣IC產業產值約4.84兆元、年增達18.5％，高於全球半導體市場的3.2％。不過，展望2023年，預期台灣IC產業產值將降至約4.56兆元、年減5.6％，高於全球半導體市場的年減4.1％。

據世界半導體貿易統計協會（WSTS）統計，2022年第四季全球半導體市場銷售值1302億美元，季減7.7％、年減14.7％，銷售量2522億顆，季減8.9％、年減12.6％，平均售價（ASP）0.516美元，季增1.4％、年減2.4％。

累計2022年全球半導體市場銷售值5735億美元，年增3.2％。其中，美國1409億美元、年增16％，日本480億美元、年增10％，歐洲538億美元、年增12.7％。中國大陸1803億美元、年減6.3％，亞太地區1504億美元，年減0.1％。

而據TSIA及工研院產科國際所（IEK）統計，2022年第四季台灣IC產業產值1兆1971億元，季減3.7％、年增8.2％，產品產值3065億元，季減11.9％、年減21.6％。全年IC產業產值仍達4兆8370億元、年增達18.5％，但產品產值1兆4676億元、年減2.3％。

2022年台灣IC設計業產值1兆2320億元，年增1.4％。IC製造業2兆9203億元、年增31.0％，其中晶圓代工2兆6847億元、年增達38.3％，記憶體與其他2356億元、年減18.2％。IC封裝業4660億元、年增70％，IC測試業2187億元、年減2.3％。

展望2023年，TSIA及工研院IEK預期台灣IC產業首季產值將降至1兆665億元，季減10.9％、年減8％，產品產值2930億元，季減4.4％、年減26.7％。全年台灣IC產業產值估4兆5643億元、年減5.6％，產品產值1兆2527億元、年減14.6％。

2023年台灣IC設計業產值估1兆800億元、年減12.3％。IC製造業2兆8213億元、年減3.4％，其中晶圓代工2兆6486億元、年減1.3％，記憶體與其他1727億元、年減26.7％。IC封裝業4500億元、年減3.4％，IC測試業2130億元、年減2.6％。

（時報資訊 林資傑）

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