台積電爆新危機！三星想破頭再出這一招

被股神拋棄…台積電爆新危機！死敵想破頭再出殺招

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第三季出手建倉台積電ADR，卻在第四季大砍86％持股，衝擊台積電昨(15)日股價跳空下跌，終場大跌20元收在525元。巴菲特大砍台積電ADR持股引發外界關注，值得留意的是，台積電與南韓大廠三星在先進製程競爭相當激烈，根據韓媒報導，三星為快速追上台積電，縮小兩者間的市占率差距，已開始研發透光率92%的EUV光罩護膜。

韓媒BusinessKorea報導，近期三星半導體研究所發布徵才廣告，想找人才開發可滿足EUV 92%透光率的光罩護膜。該公司在2021年10月舉行的三星代工論壇上宣布要自行開發EUV護膜，並在今年初發展出88%透光率的薄膜，以1年多的時間達成了目標。

報導提到，三星更開始研發用於高數值孔徑（NA）的光罩護膜，其被稱為新一代EUV製程，該公司在最新的招徵才廣告中，也提到將基於新材料開發下一代光罩護膜；此外，三星也將與外部機構合作，開發從奈米碳管和石墨烯製的EUV護膜，並計劃挑選研究人員，負責為該公司自行開發的奈米石墨薄膜 (NGF) 設計量產設備。

一位分析師指出，三星推動開發EUV薄膜，背後目的是為了快速追上台積電。台積電自2019年以來，一直在量產線中使用自己開發的EUV薄膜，台積電2021年時宣布，產能將比2019年增加20倍。

南韓媒體《中央日報》評論先前指出，三星與台積電的差距正在拉大，三星晶片部門今年上半年可能會出現近10億美元的營運虧損，而且三星電子的晶片衝擊不僅是企業問題，還會使南韓也承受經濟痛苦，呼籲政府必須不惜一切代價捍衛其寶貴的晶片產業。

（中時新聞網 邱怡萱）

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