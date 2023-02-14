Q1營運有望落底 原相力拚Q2業績回溫

CMOS影像感測器廠原相（3227）去年第四季財報出爐，單季稅後淨損0.64億元，為掛牌以來首度虧損。對於今年營運展望，原相表示，今年第一季有機會是今年谷底，預期第二季業績有望開始回溫。

原相14日召開法說會並公告去年第四季財報，單季合併營收10.21億元、季減16.5％、年減37.9％，毛利率55.5％、季增4.4個百分點，歸屬母公司稅後淨損0.64億元，寫下掛牌以來首度虧損，每股淨損0.45元。

累計原相去年全年合併營收為52.26億元、年減40.6％，平均毛利率為54.0％、年減3.1個百分點，歸屬母公司稅後純益10.51億元、年減33.3％，每股稅後純益7.41元。

對於今年上半年營運展望，原相表示，因全球經濟疲弱，加上消費性市場需求仍偏低，以及供應鏈持續調整庫存水位等影響，客戶拉貨動能偏向保守。

從各產品線來看，滑鼠及遊戲機等需求可望與去年第四季持平，另外光學追蹤感測器（OTS）有望回溫，其餘如安防及射頻等產品線仍可能持續衰退，因此預期第一季營運表現可能將低於去年第四季。

不過原相表示，第一季陸續有急單挹注帶動下，單季業績仍有可能繳出與去年第四季持平表現。

至於從今年度角度來看，第一季可望是營運谷底，第二季有機會開始回復成長，下半年有機會隨大環境好轉，營運有望持續攀升。

至於庫存水位部分，原相指出，截至去年第四季底，庫存金額與去年第三季相比下降7％，從先前加強控管存貨上升情況下，預期後續庫存金額有機會逐步恢復正常。

股利政策上，原相表示，目前仍會延續穩定的股利配發政策，本次配發有機會維持在70～90％等左右水準，近期將會召開董事會確定本年度發放的股利政策。