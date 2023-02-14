美光裁員 桃市勞動局證實影響約150名員工

台灣美光公司因配合母公司10％裁員計畫近日惹出爭議，桃園市政府勞動局14日表示，桃園美光公司這次提出的優惠離職方案，受影響人數占該公司人數約5％，估算約150名員工，公司提供之離職金、有薪休假、就業顧問等優惠離職方案優於法令，目前並無資遣員工之情形。

受到虧損影響，美光全球裁員計劃在全球各子公司展開，預計減少10％的人力，由於台灣美光公司在台灣有桃園、台中兩據點。在媒體連日報導、收到員工申請勞資爭議調解後，桃園市政府勞動局14日邀請桃園美光公司到局說明。

勞動局轉述，桃園美光公司表示，這次提出之優惠離職方案，受影響人數占該公司人數約5％，估算約150名員工，公司提供之離職金、有薪休假、就業顧問等優惠離職方案優於法令，目前並無資遣員工之情形。在與員工進行優惠離職方案溝通時，並未限定溝通時間，除了會充分與員工說明外，也會瞭解員工想法及後續規劃，並視員工實際狀況而提供相關協助。

勞動局表示，在現場也要求公司應儘速向員工進行溝通，過程中除詳細說明方案內容外，亦應尊重員工自主意志，不得以脅迫方式要求員工接受。本局同時說明就業職訓服務相關資訊，請公司提供有就業之需求員工。

勞動局呼籲，勞雇雙方若基於契約自治，本著誠信協商合意終止契約，尚無明文禁止，亦非屬勞動法令上之資遣及大量解僱勞工保護法應通報之情形。惟雇主不得以強迫或其他不利對待之手段，要求勞工同意自請離職，來規避勞動法令之相關責任。如勞工認為勞動權益有受損，得向勞動局提出勞資爭議調解，以維護勞工權益。

2主管赴桃市府說明

半導體製造大廠台灣美光去年底宣布裁員，上周陸續傳出「約談10分鐘就逼交出識別證」的裁員訊息，在桃園市勞動局要求下，美光2名人資主管14日下午親赴桃園市府說明，證實會裁員150人，約占公司人數5％，強調會提供離職金、有薪休假、就業顧問等優惠離職方案，絕對優於法令，目前並無資遣員工情況。

勞動局指出，美光桃園廠約有3000人，依《大量解僱勞工保護法》等法規定，500以上事業單位要在60天內解僱1／5以上員工也就是約600人，或單日解僱超過80人，才符合大量解僱規定需要申報，優離優退者不屬於解僱之列，美光公司提到本次優惠離職方案受影響人數佔該公司人數約5％，估算約150名員工，且會逐步徵詢，因此不符合資遣或大解法須通報的規定。

美光公司也向勞動局強調，公司提供的離職金、有薪休假、就業顧問等優惠離職方案，都優於法令規定，目前並無資遣員工之情形，且在與員工進行優惠離職方案溝通時，並未限定溝通時間，除了會充分與員工說明外，也會了解員工想法及後續規畫，並視員工實際狀況而提供相關協助。

至於勞動局目前收到的4件美光勞工的勞資爭議調解申請案，勞工多認為美光以「不能勝任工作」為理由解僱，但提出的績效顯不合理，希望確認工作權，勞動局會盡速於20天內召開勞資爭議調解會議，釐清雙方認知，若勞資爭議調解不成立也會協助訴訟，輔助律師裁判費等。

（中時 蔡依珍）

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