iPhone 14 Pro Max成本揭曉 金額驚呆眾人

蘋果iPhone 14 Pro Max有感升級但要價不斐，以128GB版本為例，在美零售價高達1,099美元（折合約3.34萬元台幣），研究機構Counterpoint Research最新報告估計，iPhone 14 Pro Max成本為464美元（折合約14,130元台幣），成本較iPhone 13 Pro Max高出3.7%。

根據Counterpoint Research的BoM（bill-of-materials，物料清單）分析，基礎版128GB iPhone 14 Pro Max成本為464美元，製造成本與上代相比高3.7%，iPhone 14 Pro Max搭載的A16晶片、隨顯螢幕 (Always on Display)以及48MP高畫素鏡頭，是成本增加的主要類別。

報告指出，iPhone 14 Pro Max與前代產品相比，每顆A16晶片比A15晶片貴了大約11美元，包括A16晶片在內的整體處理器類別，占總物料成本的20%。至於AOD功能的新顯示螢幕，占BoM成本增加1%，48MP後置鏡頭和隨附模組，則使新手機的成本增加約6.3美元。

此外，蘋果自行設計的零件在iPhone 14 Pro Max總體BoM成本中，所占的比例攀升至22%。其他方面，iPhone 14 Pro Max的蜂巢連接組件價格，則比前代便宜約13%。

（中時新聞網 邱怡萱）

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