3月發表AI版Office？台灣微軟這樣說

微軟上週宣布在Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器新增人工智慧（AI）功能，將提升搜尋體驗並吸引更多廣告商。外媒報導，微軟AI功能可能擴及民眾常用的Office應用軟體，最快3月將對外公布細節。

台灣微軟今天回覆中央社記者詢問時表示，「我們不便透露任何產品相關計畫，一切依總部時程安排為主」。

國外科技網站The Verge報導，微軟正在努力把類似聊天機器人ChatGPT的AI功能拓展到Word、PowerPoint、Outlook等應用程式，在未來數週整合ChatGPT開發商OpenAI的自然語言AI技術，暫定3月對外發表，凸顯微軟積極透過對OpenAI的投資來改造搜尋功能和生產力相關App。

另一個科技網站The Information指出，自然語言模型GPT已在Outlook進行測試、用於改善搜尋結果，其他新功能包含電子郵件回覆建議、整合Word文件優化寫作等。

根據法新社和路透社的報導，藉由運用ChatGPT團隊研發的技術，微軟希望能對主宰搜尋引擎市場20多年的Google形成前所未有的挑戰。

ChatGPT去年11月底上線，只要輸入提示字元，包括論文、演講、法律考試等問題都可以在幾秒內得到答案，且ChatGPT能對提問表現出類似人類的反應，推出以來使用者已超過1億。

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