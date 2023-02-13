三地聯手和潤 興建全台最大儲能電場

三地集團旗下北基國際轉投資的三地能源，13日與和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團旗下利億國際、以及遠雄集團旗下遠雄人壽簽約合資，在高雄興建一座170MW儲能案場，這個迄今全台最大的儲能案場，總投資額70億元，聯貸銀行並於13日簽約承貸47.5億元，預定2024年第一季完工，預估每日可儲存31.8萬度的電量。

三地集團執行長鍾育霖表示，三地集團布局綠能產業，逐漸開花結果，170MW的高雄牛潮埔智慧儲能案場，預計投入70億元建置，資金已全部到位，準備開工，預計2024年第一季即可完工上線，

他說，該案場儲存的單日電量，相當於31.8萬度電，大約是3萬戶家庭1日的用電量，等同高雄市鳳山區五分之一家庭的用電量。

高雄牛潮埔智慧儲能案場4大合資機構包括三地集團旗下北基國際轉投資的三地能源、和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團旗下利億國際、以及遠雄集團旗下遠雄人壽，除了三地持股過半，其餘3家合資方的持股比例分別是20％、10％和9％。

高雄經發局長廖泰翔致詞指出，三地能源高雄牛潮埔智慧儲能案場的啟動，可說是三地能源在儲能布局上，又邁向了新的里程碑，預計2024年第一季執行台電併網作業，將成為全台最具指標的儲能案場之一。

他說，三地集團是高雄在地企業，近年來成功轉型發展綠色能源，短時間內，就推出許多重大的成果，從高雄客運購置鴻海集團Model T電動巴士，推動大型漁電共生電場興建計畫、在高雄三民區的灣興儲能案場，舉辦高雄首座「AFC智慧儲能系統啟動儀式」，是大高雄地區首座啟動併聯的儲能案場，將有效協助台電穩定電網。

廖泰翔表示，再生能源易受天氣影響，造成間歇性發電，造成穩定供電及維持電力品質的挑戰，因此，台電公司設置電力交易平台，推動輔助服務交易，開放民間企業投資建置儲能系統，提供輔助服務，獲得業者的熱烈迴響，全台共有6,057MW提出申請，遠遠超過台電目標裝置容量1,000MW。

他強調，經濟部為了在安全的前提下發展儲能，也整合併網型儲能相關規範，包含設備安全、消防安全及土地使用等，以利業者有所依循。據了解，三地能源在設備安全部分，目前和國內頂尖的士林電機配合，消防安全部分，也與合格的消防設備師合作，與建物、加油站、民宅的距離，目前符合法規的規定，市府期望，三地能源務必繼續恪守相關規定，順利取得自願性驗證證書（VPC），並且，高市府也會結合府內各相關單位，與經濟部、台電攜手，為儲能案場的安全，整體性為市民把關，讓在地綠能發展與市民生活安全之間，共創雙贏。

廖泰翔指出，產業轉型是高市府優先任務之一，並大力推動高雄綠能發展，積極部署電動車產業在高雄生根，高雄擁有金屬材料及精密加工等產業基礎，為發展電動車產業鏈，提供龐大能量，目前全球電動車車用功率放大器與光達代工龍頭穩懋、生產電池的台塑三元能源等，已相繼投資高雄，奠定電巴產業鏈的重大基礎，鴻海也宣布落地橋科。

未來，高市府也將與交通部合作，在橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，並將以「智慧電巴生態系整城輸出」為目標，持續推動電動車產業鏈深化及車聯網串聯發展，深化應用服務，助攻高雄推動智慧、永續的雙軸轉型。

此外，他說，配合中央2050淨零排放政策，高市府積極推動能源轉型，2020年成立綠電推動專案小組，結合高市府內跨局處與民間單位的資源，共同推動在地綠能發展，全面檢視可設置太陽光電場域，設定以6年建置1,250MW（1.25GW）為目標，至2022年，兩年累計太陽光電設置量達659MW，大幅超越原訂450MW目標。

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