學者憂美光裁員是開端 台就業巿場恐衝擊

美光農曆年後大動作裁員，合計砍6％、約600人，雖然低於全球10％的水準，但學者憂心，美光是DRAM記憶體大廠，屬於科技產品供應鏈的一環，裁員恐怕是科技業的開端，將衝擊我國就業巿場。

台經院研究員邱達生分析，歐美為對抗高通膨，去年採取激進式升息，家庭支出增加的情況下，減少對電子消費性產品的需求，我國與出口有關的科技業、製造業，甚至到傳統產業等，現在都有訂單低迷的狀況。

邱達生指出，這次從美國到台灣科技業裁員，應視為「領先指標」，企業因看不到市場需求，營運策略先以「瘦身」來對應景氣變化，與過去失業視為「落後指標」有所不同。

科技業主管透露，面對出口、外銷訂單下滑，公司雖沒有大動作裁員，小動作卻頻頻，包括加班辦法緊縮、鼓勵休假外，每2、3年就發放的簽約金也遲遲沒有下文，今年景氣不好，對明年發放的分紅獎金也別指望了。

美光吹起科技業裁員風潮，邱達生示警，台灣本來就有循環性、結構性失業狀況，現在恐多了「摩擦性失業」的問題，在升息、庫存調整過程中，當科技業從業人員不願意屈就，或因為轉行資訊不多，當等待轉業時間一長，就可能會推升失業率；不過，邱達生認為，目前服務業大缺工，風水輪流轉的一來一往下，預估台灣今年失業率大幅上升的可能性不高。

（ 中國時報 洪凱音）

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