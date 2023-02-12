國巨高階MLCC 明年營收爆發

國巨新取得新台幣逾10億元設備，將用於高雄大發三廠，今年上半年逐漸進入試產階段，由於大發三廠鎖定車用、5G等高階MLCC產能，廠區試產、認證將同步進行，市場估計，大規模營收貢獻落在2024年。

高雄為國內MLCC產能的大本營，雖然產能規模比不上大陸廠區，但是國巨、華新科均在此布建MLCC產能，國巨的高雄大發三廠於2020年動土興建，去年已經依照原定的擴產計畫，完成硬體架構，近期並取得44.6億日圓的機器設備、換算新台幣約當10.26億元。

國巨也證實，該筆設備將投入高雄大發三廠，為高階產能布局的一環，目前該廠已逐步試產，預計下半年可望投入量產，不過新產能並非一步到位，而會分階段開出新產能，估計完全量產之下，產能增幅約10％，預期2024年產能才會盡數釋放。

歷經多次併購，國巨在全球擁有42座生產工廠，台灣含大發三廠在內共有四座，產能鎖定車用、5G等高階應用，大陸蘇州廠則以標準型產能為主，在高階應用門檻較高之下，高雄大發三廠將採試產、認證兩路並進的方式，逐步完成工廠的產線調校，市場認為，大規模的營收貢獻將落在2024年。

業界分析，2022年即使全球景氣黑天鵝，車用的需求仍然強勁，使相關供應鏈業績有撐，尤其電動車大廠特斯拉帶頭降價拚銷量，成為全球電動車價位的風向球，領導品牌祭出價格策略，有利於帶動電動車價位進入甜蜜點，電動車消耗的MLCC平均每台將逾1.2萬顆，是一般傳統燃油車僅數千顆的數倍以上，隨著電動車的滲透率拉高，一線被動元件廠可望迎接需求的主升段。

國巨去年第四季減資重新掛牌，掛牌價為334.15元，以國巨本波段高點547元計算，相當於國巨重新掛牌之後已經大漲64％，上周受到日本被動元件廠調降財測影響，股價嚇跌，但僅整理一個交易日，國巨上周五股票再度翻紅，終場上漲0.98％，以516元作收。