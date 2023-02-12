Q1是營運谷底 中光電估Q2小量回溫

背光模組廠中光電（5371）2022年前三季營運表現亮眼，公司將在14日舉行法說會，針對第四季營運結果和今年營運展望做說明。

中光電受惠於產品組合改善和稼動率提升，2022年前三季合併營收為386.12億元，合併營業利益為17.82億元，較前年同期大幅成長65％，歸屬母公司股東之淨利為19.87億元，較前年同期成長32％，基本每股純益為5.08元。

不過面板產業下半年明顯降溫，中光電去年第四季合併營收約111.71億元，季減13.4％、年減26.1％，累計全年合併營收約497.83億元，和2021年營收相當。

先前LGD和友達面板廠法說會當中，對於今年上半年的整體市場狀況都釋出相對保守的訊息。先前中光電也透露，大家普遍對市場看法悲觀，低需求、高庫存，沒有回溫跡象，第一季傳統淡季、工作天數少，預期會是今年的營運谷底，第二季出貨會小量增加，但不代表大量增加。

中光電透過產品組合調整，今年年兩大事業群出貨仍會成長，微投產品會是投影成長的主要動力，節能產品來看，去年電視基期低，今年出貨量會明顯增加，最大的不確定因素是筆電，下半年筆電出貨已經觸底，預期今年出貨還是會成長。

此外，中光電考量中長期集團轉型，2017年下半年起陸續成立宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技、中光電智能雲服及中光電智能機器人等多家子公司。

分別發展體適能產品與智慧運動、創新智慧顯示方案、光譜儀及雲端服務平台、公共推播及智慧零售智慧校園、安控和商用無人機智慧方案。近年營收持續成長，在集團營收占比大約是個位數的比重，期望未來穩定成長，帶動集團營收、獲利續攀高。