中國無錫華友微電子火災 導線架轉單有限

中國無錫華友微電子火災 導線架廠評估轉單效應有限

中國無錫華友微電子因電鍍產線發生火災，產能受損且生產停擺，市場法人雖認為會對台灣導線架廠帶來轉單，但業者分析，此次華友微電子燒掉的生產線，雖然主要是用在導線架與封裝用的電鍍產能，但因為只是整個電鍍製程中的一個單製程，雖然會有轉單效應，但對營收與獲利貢獻十分有限。

中國無錫華友微電子的導線架及封裝用電鍍線發生大火，目前生產已經停擺。據陸媒報導，華友微電子共擁有25條純錫、錫鉍、錫銅、鋅鎳等電鍍產線，在電鍍市場的市占率高達六成，此次發生大火的生產線主要支援小型封裝（SO）系列導線架，對於金氧半場效電晶體（MOSFET）及二極體等功率元件影響較大。

華友微電子主要客戶包括英飛凌、安森美、威世等IDM大廠，由於火災情況嚴重，預期生產線要恢復恐需半年時間。市場法人預期將對順德、界霖等導線架廠帶來轉單效應，而業者表示，的確有多家IDM廠客戶求援，但因為發生火災的生產線是單製程，所以對營收及獲利貢獻十分有限。

業者分析，華友微電子電鍍生產線火災，若重新架設生產線至少需要半年，加上電鍍線營運必須得到中國政府核准及取得執照，由此來看，因火災損失的產能在半年內恐怕無法恢復。

業者表示，發生火災的生產線主要用在導線架中的電鍍與封裝廠後段電鍍製程，的確有多家國際IDM廠商求援，台灣導線架廠也有電鍍生產線，但這只是整個製程中的一個單製程，所以這次國際IDM廠只會把單製程轉單委外，而不是整個導線架生產訂單的轉單，所以對營收與獲利貢獻十分有限。

業者說明，就算國際IDM廠有意把訂單轉給台灣業者，但也會是已經獲得國際IDM廠認證過的業者才有機會接到轉單，但台灣業者的電鍍線產能沒有如華友微電子產能那麼大，所以接下來單製程委外代工訂單可能會挪動的較為頻繁，交情好的國際IDM廠才有機會跟台灣業者要到比較多的產能。