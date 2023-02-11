美光天價資遣費曝 過來人揭下場:這點超慘

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）全球大裁員，包含台灣在內目標縮減1成人力，由於盛傳簽字走人只花10分鐘，網友炸鍋之餘，也紛紛關切「資遣費」金額多寡。除有網友透露，資遣費上看6~10月，比分紅還大包，以經理職月薪15萬元推算，入賬千萬不難；但也有人分析，這波主要砍中階主管，當工程師太老、空降資歷又不夠，下個工作反而難找。

台灣美光昨（10）日指出，今年將透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約1成的全球員工數，人數約5,000人。其中，在台員工據悉約有1萬人。

經濟部也證實美光的裁員計畫，但稱台灣地區的人力調整比例不會到1成，資遣、自然離職與遇缺不補的比重各為3％，目標以溫和方式達標，還稱美光在台投資計畫並無改變。

昨日有美光員工爆料，明明前1小時還在開會，突然就被要求簽名、交出識別證走人，更有自稱台灣美光員工的網友透露，「座位一個個空去」，貼文下還有其他員工揭露離職程序，交完識別證就走人，整個過程只花10分鐘，更有人提到「聽說下周開始會有大動作」。

此外，也有網友在Dcard上發文，表示聽說取消獎金的錢，都砸在資遣費上，「考績拿5都沒拿這麼多」，資遣費用6個月起跳，還說應該快去報名離職，在家躺半年，剛好景氣回升後跳槽；也有人說爽領10個月，比分紅還多，準備要去訂1台特斯拉了。

但多數網友都認為，事情沒想像中輕鬆，有房貸跟小孩要養的話根本不夠，況且有些人可能再也回不到原本的職級、薪資；有人說長輩說的話真的要聽，去外商不如去考公務員，有小孩的趕快去當公務員吧，不要去外商了。

有人感嘆中階主管被砍，「上不上、下不下」反而超慘，去台積電當工程師太老、當主管空降資歷又不夠，雖說蹲一陣子應該不怎麼缺錢，但下一份工作可以去哪，才傷腦筋。

（ 旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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