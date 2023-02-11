台積營收亮眼 老謝稱張忠謀這句完全命中

晶圓代工龍頭台積電去年第四季淨利2959億台幣（約100億美元），全年1.0165兆台幣（約338億美元），狠狠把一掛半導體大廠打趴在地，而競爭對手英特爾市值更只剩不到台積電四分之一，怎麼追都追不上。財信傳媒董事長謝金河表示，去年很多人唱衰台積電，現在繳出令人驚豔成績單，展現全球競爭力，也印證創辦人張忠謀不斷提醒：「企業的成功，要像馬拉松，必須是長久的努力！」

謝金河在臉書發文指出，全球科技大廠去年第四季財報，在景氣低迷，全球大裁員潮中，大多數企業獲利都不佳，除了Nvidia外，幾乎全部都揭露，如果把每一家公司淨利一字排開，台積電可以拿到第四名，如果比對市值，台積電的業績相當亮眼。

他說，從財報來看，蘋果第四季淨利300億美元，衰退13.4%，蘋果賺一季，大約是台積電賺一年。第二名是微軟，淨利164億美元，這次ChatGPT大利微軟，結合Bing的Azure營收216億美元。第三是Google的136.2億美元，比去年同期的206.4億美元呈現大幅衰退，接下來，Google要面對搜尋引擎的廣告業務空前挑戰。

台積電第四季淨利2959億台幣，約100億美元，全年1.0165兆台幣，約338億美元，如果以這個為標竿，去年第四季Amazon只賺2.78億美元，慘輸台積電；Meta淨利46.5億美元，Tesla的37億美元都不如台積電。

謝金河分析，如果拿半導體產業來比，InTel第四季虧損6.64億美元，AMD小賺2100萬美元，Nvidia第三季純利14.56億美元，都輸給台積電很多。如果比效率，InTel宣布在美國投資200億美元，台積電幾乎和InTel同時宣布，但台積電的亞利桑納廠已經進行裝機儀式，InTel廠房仍在努力中。台積電可以靠自身創造的盈餘進行擴廠，但InTel必須借錢建新廠，競爭力大不相同。現在InTel市值剩下不到台積電四分之一，怎麼追都追不上台積電了。

「而南韓三星電子Q4淨利23.5兆韓元，約18億美元，全年43.38兆韓元，約33.4億美元，也差台積電很多。去年Q4海力士虧29億美元，是一個不小的數字。中國最大的中芯國際Q4淨利3.86億美元，算是差強人意。」

謝金河表示，去年有很多唱衰台積電的聲音，現在台積電繳出亮眼營收，展現全球競爭的實力，這是一張很漂亮的成績單！也印證創辦人張忠謀不斷提醒：企業的成功，要像馬拉松，必須是長久的努力！

（中時新聞網 吳美觀）

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