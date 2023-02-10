i14 Pro加持 和碩1月營收強

受惠於蘋果對i14 Pro拉貨積極，和碩（4938）1月營收來到1,246.09億元，創下同期歷史新高，比12月成長10.5％、也比去年同期小增1.19％，是代工廠中少數1月營收能夠月增、年增者。面對第一季，和碩預估通訊產品營收受惠於客戶持續拉貨，營收將比第四季穩定，但消費性產品營收、筆電出貨量都是季減。

鴻海鄭州廠自去年10月、11月連續爆發封控、員工高調抗爭影響生產後，蘋果將i14 Pro由集中在鴻海一家、分散至和碩與立訊生產的計畫，今年正式啟動，而和碩1月營收也因此在傳統淡季之際，順利擺脫蘋果i14 Plus銷售不如預期導致和碩第四季營收僅比第三季微增1.5％、年減20.8％的陰影，展翅高飛，以1,246.09億元寫下同期新高。

面對第一季，和碩表示，在客戶持續拉貨下，通訊產品營收有機會比去年第四季穩定、挑戰與上一季持平，不過，消費性產品營收則回到傳統季節性循環，第一季營收將比去年第四季下滑，筆電出貨量則會比上一季再少15％～20％，至於車用產品首季預估和碩沒有提供。

而在i14 Pro出貨帶動下，和碩首季營收與工廠稼動率可望獲得拉抬，這也代表，和碩第一季本業獲利有機會持穩。

和碩雙執行長之一的鄭光志在農曆年前表示，和碩三大產品線通訊、消費性電子、PC中，今年通訊產品有機會受惠於新技術WiFi 7的商用，為終端應用帶來新的商機，尤其新產品價格比較高，將帶動和碩網通業務成長，不過，消費性電子則直接受到全球景氣影響，上半年可能會差一點，希望能夠在下半年加緊趕回來，消費性電子全年可能與去年差不多、或稍微好一點點，PC則是比去年衰退。

雙執行長之一的鄧國彥則預期今年和碩營收有機會比去年微幅成長。相較於其他營收以筆電為主的台灣代工廠來說，以消費性電子、通訊為重的和碩，對今年的營運展望預期是相對樂觀。