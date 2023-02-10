美光突襲裁員? 中科管理局、勞工局說話了

產業不景氣，全球記憶體大廠美光公司傳出突襲式裁員、高階主管減薪！對此，中科管理局副局長施文芳10日表示，目前尚無接獲美光中科廠勞工投訴或資遣通報。不過，為保障勞工權益，將向台灣美光瞭解資遣之事由，輔導確實依法辦理，並密切關注其後續發展。

據悉，目前美光中科廠並沒有特別資遣或大量解僱的程序通報，也沒有減班的情形。

台中市勞工局則表示，已與美光公司建立協處機制，提供各類就業服務資源、失業給付申請、補助專案由專人進行一案到底服務，並協助後續就業媒合，以縮短求職等待期。

勞工局同時表示，美光公司位於中科園區，屬於中科管理局轄管，勞工局將協助關心勞工並提供法令諮詢，也會適時反映中科管理局依法處理，以維護勞工權益。

（工商 曾麗芳）

台灣美光裁員 經部：有掌握狀況在台投資計畫不變

受到景氣疲軟衝擊，美光（Micron）展開全球裁員計畫，台灣美光員工也受到波及。經濟部官員今天表示，均有掌握相關發展，目前台灣美光員工人數約1萬人，但台灣裁員比例不會達到全球平均10%程度，目前美光在台投資計畫也沒有變化。

記憶體景氣低迷，美光去年底預告將裁員10%，今天傳出台灣美光部分員工受到影響，消息一出在網路上引發熱議。

由於美光是台灣最大投資外商，經濟部官員對中央社記者表示，均有掌握相關發展，目前台灣美光員工人數約1萬人，會搭配美光全球裁員計劃，但比例不會達到全球平均10%程度；截至目前，投資計畫也沒有變化，包含台中、桃園製造廠。

美光今天透過公關公司發布聲明指出，於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。

此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管也同步減薪。

（中央社）

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