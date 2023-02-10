失去陸客戶代價慘 美3大晶片巨頭轉戰這區

美國去年10月開始實施對中國晶片技術出口新規，根據日媒報導，美國3大晶片設備供應商，正在將業務從中國轉移到東南亞，凸顯受到美國禁令影響，美中之間的技術供應鏈正加速脫鉤。值得關注的是，美國晶片巨頭在損失中國大客戶情況下，收入將明顯減少。

根據日經亞洲新聞報導，美國主要晶片設備供應商包括應用材料、科林研發以及科磊，掌握全球晶片生產工具市場的35%市占。5位知情人士透露，自去年10月以來，這3家公司將非中國員工從中國轉移到新加坡和馬來西亞等國家，或增加在東南亞的產能。

一家為科林研發和科磊服務的子系統供應商的高層指出，上述這種轉戰東南亞的趨勢在去年年底出現，過去幾個月裡，客戶一直要求我們加快對東南亞地區的支援，且發現他們在東南亞增加了人員。

報導指出，美國去年10月祭出迄今為止最嚴厲的出口管制，將導致中國科技野心面臨重大挫折，但這些禁令也將衝擊美國公司。國際半導體產業協會（SEMI）指出，中國多年來一直是晶片設備行業成長的主要動力，中國是2020年和2021年的最大買家，這要歸功於北京政府推動半導體自主化。

SEMI數據顯示，中國曾經占美國晶片設備製造商收入的近30%，但在最新季度業績中，應用材料此一數字下降到20%，科林24%以及科磊剩23%。

科林研發示警，將裁撤全球1%的員工，並減少臨時工。報導提到，科林台灣子公司許多臨時員工已經收到通知，他們的合約在農曆年後不再續約。

至於為何美國主要晶片設備供應商會選擇轉戰東南亞，報導分析，這些公司在該地區已有業務，當美國晶片業為降低成本，在1960年代首次將製造能力轉移到亞洲時，新加坡和馬來西亞是首選目的地。如今美國廠商在東南亞擁有半導體製造、封裝和測試，晶片製造商包括英特爾、格羅方德等都設有工廠，並計劃進一步擴張。

（中時新聞網 邱怡萱）

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