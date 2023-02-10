驚傳裁員流程只花10分鐘 台灣美光回應了

半導體景氣反轉，美光去年宣布裁員，日前遭披露進一步削減成本新措施，今（10日）傳出台灣美光也開始裁員。台灣美光稍早發聲明回應，2023年將透過自願離職、人員精簡和減少外部招募的方式，縮減約10％全球員工數，但未透露台灣分部裁員規模。

美光去年底宣布裁員，周四（9日）一份監管文件披露撙節開支的最新措施，執行長、執行副總裁和資深副總裁等高層都減薪，不僅如此，公司還表示，將削減範圍更大的主管群薪資。

一名自稱美光的台籍員工透露，公司也開始進行裁員，不少人爆料事發突然，連預告期都沒有，簽名、收回識別證的流程只花10分鐘，甚至有員工前1小時還在開會，未料就被裁員，直接中年失業。

針對有網友爆料台灣部門也開始裁員，桃園市勞動局表示，目前尚未收到美光大量解僱通報，但已經發文給美光，要求遵守勞基法規範。

台灣美光稍早發聲明回應，公司於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023財年和2024財年的資本支出、大幅縮減2023財年的營運支出及暫停股票回購。

聲明指出，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023財年獎金，高階主管亦同步減薪。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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