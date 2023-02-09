蝦皮：2023電商聚焦五趨勢 跨境電商吸睛

蝦皮表示，2023年電商有五大趨勢值得觀察，包括全球性通膨、跨境電商夯、短影音當道、Cookie退場、發展永續性等，其中，跨境電商至2026年時，其成長力道為傳統電商的2倍。

今年消費性產業最大的衝擊就是通貨膨脹，67％民眾已採取行動減少開支，而享樂花費更成為支出削減的首選。

包括休閒旅行、個人娛樂、餐廳及時尚等花費，27％的消費者開始著手購買二手產品，以求降低總體開銷。

蝦皮發現，經歷疫情後的經濟疲態，民眾消費行為模式傾向更願意購買折價後商品、且具備延遲消費的購物心理。因此，該平台祭出免運費等優惠資訊，希望有效推升消費力。

2023年第二個觀察重點為跨境電商。疫情期間，消費者除了養成網購消費模式外，許多在地品牌店家更放眼海外商機，根據Accenture最新報告指出，跨境電商服務預估在2026年前，成長速度將超出傳統電商2倍。蝦皮認為，品牌跨境電商的營運會是帶動整體企業營收成長的重要管道。

為搶攻跨境業務，蝦皮提供了「跨境賣場免管理」、「支援國際物流寄送」、「台灣金流服務」、「專屬雙語客服諮詢」等服務。過去一年新增逾4,000位知名品牌合作夥伴。

近年爆紅的「社群短影音」趨勢，成為品牌主動出擊擄獲消費者的一大利器，透過高觸及且較佳曝光的優勢，開發年輕客群，根據KOLRadar研究報告指出，2022年短影音貼文操作的年度成長超過470％。

面對Google近期宣布將在2023年底停用第三方Cookie，更加速各企業亟欲掌握自家品牌的第一手數據。

而發展創意短影音可望成為重要的行銷策略之一。

另外，蝦皮購物也跟緊環保綠能概念，推動永續循環包裝模式，預期可省逾下22萬公斤碳排。