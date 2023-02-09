綠能題材蠢動 中興電、高力等12檔強出頭

核二廠2號機預定3月14日除役，屆時又將進入夏季用電高峰期，國人對缺電的擔憂再度浮上面，再生能源發展刻不容緩，泛綠能題材蠢動，切入氫燃料電池的高力、儲能股中興電最高價齊寫「歷史新天價」，大亞、華城等也同強。

為邁向2025非核家園目標，核二2號機將於3月停機除役，停機後首個挑戰就是今年夏季的尖峰用電，外界憂心電力供應恐不穩，頂替上陣的「綠能軍團」利多再起，喜獲資金青睞。

儲能概念股9日「打頭陣」，中興電勁揚3.54％，股價重返8字頭，最高價達83.4元、再創歷史新高，三大法人聯手買超7,103張，大亞、華城也逆勢漲逾1％；而同樣寫下新天價的還有氫能題材股高力，9日大漲5.02％，盤中最高衝上239元的歷史新高。

此外，變電工程相關的亞力、海底電纜華新，離岸風電概念股台船、士電，及太陽能概念股中美晶、聯合再生、新晶投控、太極9日也均力守平盤之上，台船、中美晶更獲法人逾千張買單加持。

受惠政策牛肉加持，相關綠能產業業績逐漸轉佳，在上述個股中，高力1月營收達3.21億元創新高，熱能產品營業額較去年同期大增98％；中興電、華新1月營收也都繳出年月雙增成績。

中興電1月營收17.75億元，年、月增幅度均達雙位數，創下同期新高，且今年在手訂單尚有約272億元，長期接單無虞；華新1月營收也達151.63億元，為同期次高水準。

台新投顧副總經理黃文清認為，綠能題材受惠政策及短期營運成長動能加持，且長線趨勢也相對穩健，建議投資人可留意綠能、車用電子及電動車概念股。

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