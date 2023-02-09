外資看好亞德客 目標價喊上1,400元

高價IC設計持續颳起電子旋風，非科技股也有工業自動化族群異軍突起，不讓科技股專美於前，外資多頭鎖定工具機股王亞德客-KY（1590），其法說會釋出正面看法，旋即再吸引凱基投顧、里昂證券升評「買進」，高盛證券更將推測合理股價拉升到1,400元，居市場最高。

工廠自動化族群近期屢屢獲得內外資大型研究機構青睞，關注度一點也不輸科技類股，亞德客-KY年初以來獲得數家升評後，美銀、瑞銀證券等同步升評基期較低的上銀，後隨亞德客-KY對2023年營運看法樂觀，自估營收將成長中雙位數百分比、且營業利益率超過30％，優於市場預估，再度引發一波升評與目標價調升潮，動能方興未艾。

里昂證券1月中時改變對亞德客-KY看法，將投資評等由「劣於大盤」跳升到「優於大盤」，並將推測合理股價從700元升到1,070元，經過法說會後，里昂確立亞德客-KY前途一片光明，進一步升評「買進」，推測合理股價再調高到1,320元，短短一個月內兩度升評，展現對工具機股王後市樂觀想法。

高盛證券指出，根據亞德客-KY經營管理階層說法，發現不論是對需求、獲利能力與產業循環的看法均相當正面，高盛預期，受惠大陸重新開放帶動的周期需求復甦，以及再生能源帶起的結構性成長動能，亞德客-KY將於第二季展開新一輪的產業上升循環。根據過往軌跡，亞德客-KY的上升循環通常持續八至十個季度，高盛研判本次也不例外，即上升循環至少延續到2025年首季。高盛並將亞德客-KY列入「亞太區首選買進清單」。

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