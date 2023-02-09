日月光投控去年獲利歷史次高 每股賺14.53

半導體封測大廠日月光投控今天下午公布去年稅後獲利新台幣620.9億元，年減3%，創歷史次高，每股純益14.53元，其中去年第4季獲利157.3億元，季減10%，單季每股純益3.77元。

日月光投控下午召開線上法人說明會並公布去年第4季合併損益，去年第4季合併營收1774.17億元，較去年第3季1886.26億元減少6%，比2021年同期1729.36億元微增3%，仍是歷年單季次高、同期新高；去年第4季合併毛利率19.2%，較去年第3季20.1%減少0.9個百分點，比2021年同期19%微增。

投控去年第4季合併營業利益197.74億元，營益率11.1%，較去年第3季12.6%減少1.5個百分點，比2021年同期11.3%微減0.2個百分點；單季稅後獲利157.3億元，較去年第3季174.65億元減少10%，比2021年同期309.16億元下滑49%，去年第4季每股基本純益（EPS）3.77元，低於去年第3季EPS 4.03元和2021年同期EPS 7.2元。

觀察半導體封測銷售，投控去年第4季通訊占比約53%，電腦占比16%，汽車和消費電子及其他比重約31%，前10大客戶占比約58%，打線機台2萬5854台，測試機台5359台。

累計去年日月光投控合併營收6708.73億元，較2021年5699.97億元成長18%，創歷史新高，去年合併毛利率20.1%，較2021年19.4%微增0.7個百分點，去年合併營業利益801.76億元，營益率12%，較2021年10.9%微增1.1個百分點。

累計去年投控稅後獲利620.9億元，較2021年639.08億元減少3%，去年每股基本純益14.53元，低於2021年EPS 14.84元。

日月光投控表示，去年日月光投控封測事業營收年成長13%（全部以美金計價），是邏輯半導體產業的2倍以上，先進封裝營收年成長27%，測試營收年成長15%，預期動能在中長期將持續。

汽車電子部分，投控指出，去年合併汽車電子營收年成長50%，約為16億美元，其中去年封測事業汽車電子營收年成長50%，達到接近10億美元的里程碑。