台灣5G用戶滲透率 排名倒退

台灣5G用戶滲透率，全球排名倒退，根據GSMA最新統計，2022年第四季台灣5G用戶滲透率35.31％，全球排第七，與2022年第一季排名前五名的成績相比，倒退了兩個名次。

NCC副主委兼發言人翁柏宗引用GSMA 2022年12月底的最新統計數字指出，台灣與鄰近韓國、日本等亞洲主要國家相比，韓國5G於2018年六月釋照，日本於2019年四月，台灣於2020年一月完成釋照，韓國5G開台後經過三年半，目前5G用戶滲透率53％，日本經過兩年多，目前5G用戶滲透率41.75％，台灣開台至今2年半，5G滲透率35.31％，相較日本及韓國，台灣並不遜色。

NCC表示，GSMA最新公布2022年第四季全球5G用戶滲透率排名，分別為香港56.71％、韓國53％，是全球唯二滲透率過半，美國49.49％、中國42.38％、日本41.75％、澳洲37.96％、台灣35.31％。

相較於GSMA所公布2022年第一季全球5G用戶滲透率排名，南韓44.92％、中國36.82％、香港29.62％、日本25.49％，台灣以5G用戶滲透率25.06％排名第五，凸顯美國及澳洲的5G用戶滲透率急起直追，台灣5G用戶滲透率不僅全球排名沒有往前推進，反而倒退。

NCC認為，台灣5G資費尚未出現「甜蜜點」、殺手級應用尚未出現，都是5G用戶滲透率成長緩慢的主要原因。市場人士進一步分析，5G資費相較4G來得高，尤其電信三雄的5G上網吃到飽最低門檻1,399元，從開台至今均未調整，而4G上網吃到飽在快閃促銷時不時還會出現499不限速，對於資費敏感度較高的族群，寧可持續使用4G資費，加上5G又未出現殺手級應用服務，多數行動用戶認為目前不管線上追劇、看電視，還是視訊會議，4G已經很夠用。

去年iPhone 14 Pro 及Pro Max全球缺貨，原本電信業者期待的換機潮未如預期，汰換手機延遲亦影響申辦5G服務熱度。

GSMA是由全球750家電信公司、及近400家提供晶片、半導體、網路設備、行動終端等相關創新應用廠商所共同組成的國際組織。